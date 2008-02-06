مجموعه سرودهای انقلابی را برای پخش ارائه داده ایم

کرم رضا پیریایی مدیر مرکز موسیقی صدا وسیما با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : اخیرا کمیته ای تشکیل داده ایم تا درایام دهه فجر مجموع آثار به جا مانده از آن دوران را هم ازجهت نمایش آثار مستند و هم پخش سرود و نغمه های به جا مانده از روزهای انقلاب را به منظور یادآوری آن دوران پخش کنیم .

وی در ادامه خاطر نشان کرد : به عنوان مثال می توان به مجموع آثارارزنده ای چون "سرای امید" از ساخته های محمدرضا لطفی با آوازاستاد شجریان اشاره کرد که انصافا از شاخص ترین آثار به جامانده از آن دوران است اما آنچه مسلم است این است که در خصوص زمان پخش و دفعات پخش این قطعات ما تصمیم گیرنده نیستیم .

مدیر مرکز موسیقی صدا وسیما در پایان افزود : بیش از هزار قطعه از آهنگها و سرودهای انقلابی از میان چهارهزار و هفصد و ده قطعه موجود برای پخش در ایام دهه فجر از سوی مرکز موسیقی صدا و سیما انتخاب شده که مجموع آنها در اختیار تمام شبکه های رادیویی و تلویزیونی قرار داده ایم.