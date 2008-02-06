نتایج مثبت دیدار حکیم و علاوی/ ادعای بروز اختلاف درائتلاف عراق یکپارچه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، منابع آگاه درمجلس اعلای اسلامی عراق با اشاره به دیدار اخیر سید عبدالعزیز حکیم و ایاد علاوی(نخست وزیر اسبق عراق) اعلام کردند: این دیدار به نزدیکی های سیاسی و توافقات جدید منجر می شود.

به گفته این منابع رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و رئیس فهرست العراقیه درخلال این دیداردرباره آخرین تحولات سیاسی و امنیتی با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

بحث و تبادل نظردرباره مسائلی که درحال حاضر محور مناقشات و رایزنی های گروه های سیاسی مختلف عراق است، ازدیگر موضوعاتی بود که دراین دیدار به آن پرداخته شد.

منابع مذکوردرادامه، دیدار رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و فهرست العراقیه را مثبت ارزیابی کردند.

خبر دیگرازعراق حاکی ازآن است که روزنامه الوطن عربستان مدعی شد که بین گروه های تشکیل دهنده ائتلاف عراق یکپارچه(بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق)درباره بعضی مسائل مربوط به ارتباط این ائتلاف با کردها اختلاف نظر وجود دارد.

این روزنامه درادامه ادعاهای خود نوشت: از دیگر موارد اختلافی بین گروه های ائتلاف عراق یکپارچه به درخواست مجلس اعلای اسلامی به ریاست عبدالعزیز حکیم که ریاست این ائتلاف را نیز برعهده دارد، برمی گردد.

الوطن نوشت: از جمله خواسته های مجلس اعلای اسلامی عراق، تصویب قانون تشکیل ایالتهای فدرالی است.

به ادعای این روزنامه، بین حزب الدعوه و بعضی از احزاب مستقل و همچنین جناح التضامن با مجلس اعلای اسلامی و سازمان بدراختلافاتی وجود دارد.

طرف اول که مورد تایید جریان صدر و حزب الفضیله است، دربرابر خواست حکیم که این روزنامه به زعم خود ازآن به عنوان " بارزانی جنوب" یاد کرده است، ایستادگی می کنند.

جریان صدر و حزب الفضیله از ائتلاف عراق یکپارچه کناره گیری کرده اند.