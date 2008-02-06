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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۵۹

نوذری:

تولید روزانه نفت ایران به 4.2 میلیون بشکه نزدیک شد

تولید روزانه نفت ایران به 4.2 میلیون بشکه نزدیک شد

وزیر نفت اعلام کرد: روز گذشته تولید نفت ایران به 4 میلیون و 184 هزار بشکه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوذری وزیر نفت از افزایش میزان تولید نفت در کشور تا پایان سالجاری خبر داد.

وی افزود: روز گذشته تولید نفت خام ایران به 4 میلیون و 184 هزار بشکه رسید که این میزان تا پایان سالجاری به 4 میلیون و 200 هزار بشکه در روز خواهد رسید.

نوذری همچنین از پیگیری امور مربوط به تاسیس بانک توسعه صنعت نفت وگاز خبر داد.

وزیر نفت همچنین با تشریح اقدامات دولت در چارچوب دوگانه سوز کردن تاسیسات مختلف، گفت: ما اقدامات بسیاری را در این خصوص انجام داده و می دهیم. در این خصوص اصلاح شبکه داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین تصریح کرد: هم اکنون اصلاح شبکه گاز رسانی داخلی را نیز آغاز کرده ایم.

کد مطلب 634108

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