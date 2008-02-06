جورابچیان طلبی از باشگاه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه وستهام، کیا جورابچیان، تاجر ایرانی و مدیر برنامه کارلوس ته وز، معتقد است از بابت انتقال این بازیکن به باشگاه منچستریونایتد هفت میلیون پوند طلبکار است و مدارکی در اختیار دارد که اظهاراتش را ثابت می کند.

این در حالی است که باشگاه وستهام چنین موضوعی را رد می کند. سخنگوی این باشگاه گفت: آقای جورابچیان مدت هاست که چنین ادعایی دارد و ما از آن آگاه هستیم. در خصوص این پرونده اگر لازم باشد، کار را در دادگاه پیگیری می کنیم.

بر پایه این گزارش، جورابچیان معتقد است حق الزحمه او در دو نوبت از سوی باشگاه فوق پرداخت نشده است. بر این اساس ، او یک طلب 5/4 میلیون پوندی از این باشگاه دارد که با موافقت تری براون و پل آلدریج ، مدیران وقت باشگاه باید به او پرداخت می شد ضمن اینکه ایگرت مگنسون مالک باشگاه وستهام هم می بایست مبلغ 5/2 میلیون پوند به او پرداخت می کرده که این امر صورت نپذیرفته است.