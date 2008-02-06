رئیس جمهور باید از کارشکنی زیردستان آگاه شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مینا ایزدیار در سمینار دو روزه "مراقبت های پرستاری در تالاسمی" که از صبح امروز در بیمارستان امام خمینی (ره) آغاز شده است، اظهار داشت: بخشی از درمان بیماران تالاسمی، تزریق خون است که در حدود 6 ساعت به طول می انجامد و در این مدت، پرستاران همواره در کنار این افراد هستند و ارتباط معنوی با آنان برقرار می کنند.

وی افزود: گاهی اوقات این روابط به قدری زیاد است که منجر به ایجاد ارتباط خانوادگی بین بیمار و پرستار می شود و از همین رو پرسنل زحمتکش پرستاری، بیشترین برخورد را با افراد تالاسمی دارند.

ایزدیار، تعداد بیماران تالاسمی در کشورمان را بیش از 18 هزار نفر خواند و گفت: انجمن بودجه ای برای حمایت از این بیماران ندارد و لذا می بایست از افراد سرشناس و نیکوکار در استانهای برخوردار کشور، دعوت کرد که به یاری این بیماران بشتابند.

رئیس انجمن تالاسمی ایران، در ادامه با اشاره به تزریق و انتقال خون به عنوان مهم ترین موضوع در بحث درمان بیماران تالاسمی، تصریح کرد: افراد تالاسمی در هنگام تزریق خون دچار مشکلاتی همچون تب، لرز، افت مکرر هموگلوبین و... می شوند و این بخشی از معضلات بیماران است که با آنها مواجه اند.

وی افزود: پرستار باید بداند بیمار تالاسمی که برای استفاده از دسفرال در منزل پمپ می خواهد و از همین رو نقش او در آموزش بیماران از حساسیت بالایی برخوردار است.

ایزدیار، عمده مسائل و مشکلات بیماران تالاسمی را توزیع ناهمگون دارو عنوان کرد و گفت: این افراد گاهی اوقات دسفرال دارند و برخی مواقع تا ماهها از دسترسی به این دارو محرومند.

وی همچنین به دریافت فرانشیز از بیماران تالاسمی برای برخی از داروها و خدمات پزشکی انتقاد کرد و افزود: یک پدر خانواده که سه دختر تالاسمی "اینترمدیا" دارد، چگونه می تواند برای تهیه یک قلم کپسول آنها 18 هزار تومان مابه التفاوت پرداخت کند.

به گفته ایزدیار وضعیت بیماران تالاسمی در یکی دو سال گذشته بهتر از امروز بود و داروها فرانشیز نداشتند.

رئیس انجمن تالاسمی ایران، با تاکید بر نگاه رئیس جمهور در حمایت از بیماران، اظهار داشت: احمدی نژاد باید بداند کسانی که زیر دست هستند کارشکنی می کنند و این مسائل به حساب دولت گذاشته می شود.

ایزدیار تصریح کرد: بالاخره یک روزی احمدی نژاد باید با مشکلات تالاسمی ها آشنا شود.

وی ضمن اظهار امیدواری از اینکه مسئولین مشکلات بیماران تالاسمی را بشوند و پاسخگو باشند، افزود: بیماران تالاسمی گرفتار مشکلات قندی هستند و مجبورند از یک سرنگ انسولین برای 10 بار استفاده کنند که این مسئله به خاطرعدم پوشش بیمه ای، خدماتی است که بیماران تالاسمی به آنها نیاز دارند.