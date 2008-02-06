به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، اسقف لندن و لیوورپول، دکتر ریچارد کارترز و جیمز جونز ستاد روزه کربن را از دیروز سه شنبه 16 بهمن ماه در میدان ترافالگار در لندن آغاز کردند.

این دو روحانی مسیحی ستاد خود را به امید ترغیب مؤمنان برای کاهش تأثیرات ناشی از مصرف کربن به مدت 40 روز تشکیل داده و طرحهای اولیه آن هدف ستاد را ارتقاء آگاهی درباره تغییرات جوی به منظور کمک به جوامع فقیر دنیا که در معرض آسیبهای ناشی از تغییرات جوی هستند عنوان می کند.

این ستاد که در قالب ایام روزه‌داری مسیحیان تبلیغ می شود دربرگیرنده حفظ و نگهداری انرژی در زندگی روزمره، پرهیز استفاده از کیسه‌های پلاستیکی، عایق بندی منابع آب گرم است.

اسقف جونز نایب رئیس ستاد تیرفاند گفت: فقیر کسی است که از تبعات تغییرات جوی رنج می برد. دنبال کردن آموزه های دینی می تواند راهی برای کاهش رنج و مشقت آنها باشد.

یکی از فعالان این ستاد اعلام کرد قرار است این ستاد اردوگاه موقتی را برای یک هفته مقابل دفتر خیریه تشکیل دهند.

