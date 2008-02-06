"سوئینی تاد" تماشاگران بریتانیایی را خشمگین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "سوئینی تاد: آرایشگر شیطان‌صفت خیابان فلیت" با بازی جانی دپ در نقش یک آرایشگر انتقامجو در بریتانیا به عنوان یک فیلم بسیار ترسناک تبلیغ شده و در آنونس رسمی فیلم مضمون موزیکال آن تا حد زیادی پوشیده مانده است.

گروهی از تماشاگران بریتانیایی اعتقاد دارند نوع تبلیغات فیلم "سوئینی تاد" گمراه‌کننده بوده است. ریچارد برانتن، رئیس وبسایت سینمایی Filmstalker در این باره گفت: "آنونس "سوئینی تاد" در بریتانیا پخش شد، بی‌آنکه در هیچ جای آن به موزیکال بودن فیلم اشاره شود. به نظرم تصور بر این بود که اگر فیلم به عنوان یک موزیکال تبلیغ شود کمتر کسی به دیدن آن می‌رود. بنابراین بهتر است همه تصور کنند صرفا با یک فیلم ترسناک رو به رو هستند."

اینترتینمنت ویکلی چاپ آمریکا نیز با اشاره به نوع تبلیغات این فیلم نوشت: "تبلیغاتی که در آن مضمون موزیکال "سوئینی تاد" مخفی مانده آن قدر ماهرانه است که ممکن است تعداد زیادی از تماشاگران بی‌خبر را فریب بدهد، اما بیشتر آدم‌ها دوست ندارند فریب بخورند."

دپ در "سوئینی تاد" که ششمین همکاری او با برتن است، نقش آرایشگری را بازی می‌کند که در لندن قرن نوزدهم ناعادلانه به حبس ابد محکوم می‌شود. او از زندان می‌گریزد و وقتی پی می‌برد همسر و دخترش رفته‌اند، به قصد انتقام با نام مستعار سوئینی تاد بالای مغازه شیرینی‌فروشی زنی با بازی هلنا بونهم کارتر یک آرایشگاه باز می‌کند.

"سوئینی تاد" با اقتباس از موزیکال موفق استفن سوندهایم ساخته و جانی دپ برای بازی در آن نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد شده است.