اردن خواستار فشار آمریکا بر اسرائیل برای توقف تجاوزات به نوار غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص،"صلاح بشیر" وزیر امور خارجه اردن شب گذشته در دیدار با ژنرال "جیمز جونز" خواستار فشار آمریکا بر اسرائیل شد.

بشیر گفت : اسرائیل باید حملات خود به نوار غزه و محاصره این منطقه را متوقف کند. اسرائیل باید این نکته را بفهمد که تا زمانی که حملات خود به نوار غزه و محاصره مردم این منطقه را ادامه می دهد؛ نمی تواند به پیشبرد مذاکرات صلح امیدوار باشد.

وزیر امور خارجه اردن افزود : آمریکا و جامعه جهانی باید از قدرت خود استفاده کرده و به فلسطینیان کمک کنند.

در همین رابطه اعلام شد که روز گذشته "عبدالله دوم" پادشاه اردن در تماسی تلفنی با "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه درباره آخرین تحولات خاورمیانه با وی رایزنی کرد.



رژیم صهیونیستی از 17 ژانویه(27 دی) درراستای تجاوزگری خود یک و نیم میلیون فلسطینی ساکن غزه را درمحاصره کامل قرارداده و تمام گذرگاههای این منطقه را بسته است و همچنان به اقدامات تروریستی خود علیه مردم این منطقه ادامه می دهد که تا کنون شمار زیادی از مردم بیگناه فلسطین شهید و یا زخمی شده اند..

