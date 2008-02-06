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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۳۶

وزیر ارتباطات خبر داد:

دستیابی ایران به فناوری فضایی در کمتر10سال / باید جشن ملی برگزار کنیم

دستیابی ایران به فناوری فضایی در کمتر10سال / باید جشن ملی برگزار کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص راکت کاوشگری که در چند روز گذشته به فضا فرستاده شد گفت: این رویداد یک دستاورد بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید که باید قدر تلاش متخصصان جوان کشور را دانست و جشن ملی برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر دکتر سلیمانی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: این کم لطفی است که برخی رسانه ها بخواهند این دستاورد بزرگ را کوچک نشان دهند زیرا ساخت و فرستادن ماهواره به فضا یکی از آرزوهای تمامی کشورهای جهان است.

وی با بیان اینکه تنها چند کشور دارای این تکنولوژی پیشرفته هستند افزود: با فرستادن راکت کاوشگری به فضا باید در کشور جشن ملی برگزاری کنیم چرا که ایران  نیز به کشورهایی پیوسته است که توان ورود به فضا را پیدا کرده و این کار، کار بزرگی است پس باید از جوانان متخصص در این زمینه تقدیر و جشن ملی برگزار کرد.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در کمتر از 10 سال توانست به این فناوری دست پیدا کند فناوری پیچیده ای که بسیاری از کشورها توان ساخت این فناوری را ندارند.

کد مطلب 634116

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