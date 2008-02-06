دستیابی ایران به فناوری فضایی در کمتر10سال / باید جشن ملی برگزار کنیم

به گزارش خبرنگار مهر دکتر سلیمانی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: این کم لطفی است که برخی رسانه ها بخواهند این دستاورد بزرگ را کوچک نشان دهند زیرا ساخت و فرستادن ماهواره به فضا یکی از آرزوهای تمامی کشورهای جهان است.

وی با بیان اینکه تنها چند کشور دارای این تکنولوژی پیشرفته هستند افزود: با فرستادن راکت کاوشگری به فضا باید در کشور جشن ملی برگزاری کنیم چرا که ایران نیز به کشورهایی پیوسته است که توان ورود به فضا را پیدا کرده و این کار، کار بزرگی است پس باید از جوانان متخصص در این زمینه تقدیر و جشن ملی برگزار کرد.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در کمتر از 10 سال توانست به این فناوری دست پیدا کند فناوری پیچیده ای که بسیاری از کشورها توان ساخت این فناوری را ندارند.