"کریستال تاور" از اول اسفند در تالار سایه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد این نمایش قرار بود پیش از برگزاری جشنواره تئاتر فجر روی صحنه برود که به دلیل شروع عملیات بازسازی و تعمیرات تئاتر ‌شهر اجرای آن به تعویق افتاد و به بعد از برگزاری جشنواره موکول شد.

"کریستال تاور" بر اساس نمایشنامه‌ای از رونالد گرانز از اول اسفندماه به کارگردانی قادری هر روز جز شنبه‌ها ساعت 30/19 در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود. محسن حسینی و مهرخ افضلی بازیگران این نمایش هستند که داستان انفجار برج‌های دوقلو را روایت می‌کند و به نوعی به عشق میان شرق و غرب می‌پردازد.

طراحی صحنه "کریستال تاور" بر عهده سپیده نظری‌پور است و مهرداد نصرتی آهنگساز و بهیه خوشنویسان طراح لباس آن هستند. نمایش "امشب باید بمیرم" آخرین اثری بود که قادری پیش از اجرای "کریستال تاور" در تالار چهارسو روی صحنه برده بود.