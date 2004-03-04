وزارت كشور براي جلوگيري از اقدامات تروريستي اقدام نكرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون رئيس پليس و يك قاضي برجسته در كربلا در گفتگويي با خبرگزاري فرانسه گفتند : قبل از عاشورا همه گروهها وقوع اين حملات را پيش بيني مي كردند به اين خاطر درخواستي به وزارت كشور ارائه شد .

سرهنگ كريم سلطان معاون رئيس پليس كربلا در اين گفتگو افزود : ما در اين در خواست تعدادي خودرو ، تسليحات و تجهيزات راديويي در خواست كرده بوديم كه هيچ يك از آنها به ما تحويل نشد .

سلطان بعدا با اصلاح بيانيه خود خاطر نشان كرد : پليس چهل خودرواز پنجاه خودرويي را كه درخواست كرده بود دريافت كرد اما هفتادو يك تجهيزات راديويي و صدها تفنگ و اثاثيه ايي را در خواست كرده بوديم را دريافت نكرديم .

وي افزود : باهمه چيزهايي كه ما احتياج داشتيم فقط چهل خودروي پليس دريافت كرديم .

از سويي نيروهاي لهستاني مستقر در كربلا هم اعلام كردند : پليس در خلال سفر پل برمر حاكم آمريكايي عراق به اين منطقه كه در شانزدهم فوريه انجام شد فهرستي از تجهيزات مورد نياز خود را ارائه داد كه آنها تصور كردند كه اين تجهيزات به پليس تحويل داده شد.