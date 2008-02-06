شب خاطره انقلاب در حوزه هنری استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان تهران، برنامه "شب خاطره" این هفته به مناسبت ایام دهه فجر با موضوع انقلاب اسلامی برپا خواهد شد.

در این برنامه سعید فخرزاده مسئول واحد تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی حوزه هنری به صحبت درباره انقلاب اسلامی و بیان خاطره می پردازد. وی همچنین مسئولیت ثبت خاطرات جنگ تحمیلی را در زمان جنگ در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برعهده داشته است.

این برنامه با همکاری حوزه هنری مرکز ری و دانشکده علوم حدیث روز یکشنبه 21 بهمن در ساعت 19 برگزار می شود.

علاقه مندان برای شرکت در این شب خاطره می توانند به شهر ری، جنب حرم عبدالعظیم حسنی (ع)، دانشکده علوم حدیث مراجعه کنند.