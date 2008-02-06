تنها راه نجات حوزه بهداشت و درمان در کشور اجرای طرح پزشک خانواده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کندری رئیس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با اشاره به حضور مسوولان و مدیران این سازمان در حرم حضرت امام خمینی(ره) حفظ آرمانها وارزشهای انقلاب اسلامی را وظیفه ای همگانی دانست.

وی ادامه داد : ما به عنوان نسل اول انقلاب که وجود رهبر کبیر انقلاب و انقلاب اسلامی را از نزدیک لمس کردیم وظیفه خود می دانیم که این حس را در سازمان های خود زنده نگه داریم و به عنوان یک الگوی خوب و دیدگاه مثبت از آن استفاده کنیم. ضمن اینکه تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام (ره) یکی از ویژگی هایی است که می تواند روح انقلاب را در سازمانها و نهادهای دولتی زنده نگه دارد و با توجه به همین دیدگاه لازم دیدیم که حداقل سالی یکبار در این مراسم شرکت کنیم تا به نوعی به وظیفه و تکلیف دینی و ملی خودعمل کرده باشیم.

وی با اشاره به این نکته که سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت نیز به عنوان یک نهاد خدمتگزار در مجموعه دولت جمهوری اسلامی لازم است که به خاطر زنده نگه داشتن یادوخاطره حضرت امام(ره) در چنین مراسمهایی حضور پیدا کند یادآور شد: حضور در این مراسم می تواند رشادتهای مردم فداکار ما را در سالهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی زنده نگه دارد و با توجه به اینکه اکثر همکاران ما در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به عنوان نسل دوم انقلاب فعالیت می کنند حضور آنها در کنار نسل اول انقلاب می تواند به عنوان امتیاز مثبت تلقی شده تا از راه و روش امام راحل بهره گرفته تا بتوانیم به اهداف عالی انقلاب در سایه منویات رهبر فرزانه انقلاب دست پیدا کنیم.

دکتر کندری در خصوص اهداف و برنامه های سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت نیز گفت : حضوراین سازمان از ابتدایی ترین روزهای کشف نفت در ایران احساس شد و نزدیک به صد سال از این حضور می گذرد. الان هم گستردگی سازمان در اقصی نقاط کشور و حتی در صعب العبور ترین مناطق نیز وجود دارد ودر دورترین نقاط میهن اسلامیمان نیز همکاران ما برای خدمت رسانی به تلاشگران صنعت نفت آماده هستند. این حضور در مراکزی که وزارت بهداشت ودرمان حضور کم رنگ تری دارد بیشتر به چشم می خورد و با توجه به تاکیدات وزیر محترم نفت، همکاران ما در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم در کنار همکاران صنعت نفت هستند زیرا اعتقاد داریم امکانات وزارت نفت متعلق به همه مردم است و سازمان ما هم برخود وظیفه می داند که علاوه بر خدمت رسانی به تلاشگران صنعت نفت به تمام مردم کشور هم در حد توان خدمات خود را ارایه نماید.

کندری تاکید کرد : سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در حال حاضر به طور موظف به بیش از دو برابر جمعیت صنعت نفت در حال خدت رسانی است و در نقاطی از کشور که کمترین امکانات بهداشتی و درمانی وجود دارد همکاران ما به خود می بالند که به مردم مستضعف و محروم خدمت رسانی کنند.

رییس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به مراکز تحت پوشش این سازمان اشاره کرد و گفت :‌اکثر مناطق عملیاتی نفت در ایران محلهایی دورافتاده و محروم هستند که در این مناطق تنها مراکز درمانی سازمان بهداشت ودرمان وجود دارد و همکاران ما به خوبی در حال سرویس دهی به مردم محروم این مراکز هستند.

وی تعداد مراکز درمانی سازمان بهداشت و درمان در سطح کشور را 215 مرکز عنوان کرد و افزود : در حال حاضر بیش از هشت هزار نفر در مجموعه وزارت نفت از خدمات بهداشتی و درمانی ما در مراکزی مانند درمانگاهها، بیمارستانها و پلی کلینیک ها استفاده می کنند که مجموعه این امکانات فیزیکی و همکاران ما به پرسنل وزارت نفت و مردم بومی خدمات رسانی می کنند.

دکترکندری در خصوص نحوه استفاده مردم مناطق محروم از امکانات سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت نیز گفت : مردم می توانند با مراجعه به مراکز درمانی ما از خدمات موجود استفاده نمایند و از نظر هزینه نیز در 90درصد مناطق محروم که امکانات بیمه ای وجود ندارد و مردم شاغل و بیمه نیستند به شکل رایگان دراختیار مردم قرارمی گیرد. به طور مثال در اکثر ایستگاههای تقویت فشار گازو ایستگاههای تلمبه خانه های نفت مردم حاضر در این مراکز به طور رایگان از امکانات ما استفاده می کنند.

کندری ادامه داد : مردم در مناطق عادی نیز می توانند از خدمات استفاده کنند. افراد اگر دارای دفترچه بیمه باشند از این خدمات استفاده می کنند و اگر هم نباشند با تعرفه دولتی به آنها ارایه خدمت می شود.

رییس سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت در خصوص امکانات و تجهیزات موجود دراین مجموعه نیز گفت: قطعا" صنعت نفت درحوزه بهداشت ودرمان در کشور پیشرو است و مراکز ما به عنوان یکی از ویژه ترین مراکز سلامت کار در کشور مطرح است . نظام درمانی که در سطح صنعت نفت وجود دارد نظام درمان سلامت بوده که همان طرح پزشکی خانواده است که درحال حاضر به عنوان یک الگوی پیشرو در کشور مطرح است و ما انتظار داریم وزارت بهداشت ودرمان هم از این مساله تبعیت کرده و از این الگوی خوب و موفق جهانی به شکل هدفمند استفاده نماید. من فکر می کنم هیچ راه نجاتی برای حوزه بهداشت ودرمان در کشور نیست مگر اینکه سیستم های ارجاع و پزشکی خانواده را در کشور اجرایی کنیم که در این زمینه وزارت بهداشت هم قدمهای بلندی را برداشته و امیدواریم پوشش بهداشتی در کل کشور نظام مند شده و طرح پزشک خانواده در ایران اسلامی اجرایی شود.