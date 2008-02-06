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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۲۷

اداره اطلاعات انرژِی آمریکا:

ذخایر گازی خاورمیانه تا 100 سال دیگر جوابگو است

ذخایر گازی خاورمیانه تا 100 سال دیگر جوابگو است

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد: با توجه به سطح کنونی تولید، ذخایر گازی خاورمیانه تا 100 سال دیگر جوابگو خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " امارات بیزینس" اداره اطلاعات انرژِی آمریکا با اعلام این مطلب گزارش داد: بیش از سه چهارم ذخایر گازی جهان در سه کشور روسیه ، ایران و قطر واقع است و این سه کشور روی هم رفته 58 درصد از ذخایر گاز کره زمین را به خود اختصاص داده اند. 

همچنین در این گزارش آمده است: حجم کل ذخایر گازی قابل استخراج جهان 6 هزار تریلیون متر مکعب است در حالی که 4 تریلیون متر مکعب هنوز کشف نشده باقی مانده است.

این در شرایطی است که این گزارش پیش بینی کرده است، میزان ذخایر گازی آمریکای مرکزی و جنوبی روی هم رفته تا 52 سال دیگر، روسیه 80 سال دیگر و آفریقا 88 سال دیگر جوابگو هستند.

کد مطلب 634127

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