سود بازرگانی واردات کیسه خون صفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: با تصمیم وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات با استناد به اصل 138 قانون اساسی و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت 24794 هـ مورخ 29/5/80 ،سود بازرگانی کیسه خون از (16)درصد به صفر درصد کاهش یافت.

با توجه به اینکه هم اکنون کشورمان سالانه حدود 2میلیون کیسه خون برای نیاز های پزشکی و درمانی مصرف می کند در حالی که تولیدکنندگان داخلی این محصول در شرایط کنونی تنها قادر به تامین حدود 300 هزار کیسه در سال هستند با این تصمیم امکان ارزان سازی برخی خدمات پزشکی مرتبط با خون از طریق صرف نظر کردن از درآمدهای تعرفه ای آن فراهم شده است.