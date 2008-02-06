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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۱۵

پروژه راه روستایی شهید صالحی سراوان رشت به بهره برداری رسید

رشت - خبرگزاری مهر: روح الله قهرمانی گفت: پروژه راه روستایی شهید صالحی سراوان صبح چهارشنبه طی مراسمی در رشت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این پروژه به طول 5/3 کیلومتر و 120 میلیون تومان اعتبار از محل استانی و ملی هزینه و 220 خانوار از نعمت راه آسفالته بهره مند شدند.

مدیرکل راه و ترابری گیلان هم در این مراسم شبکه راه شهرستان رشت را یک هزار و 178کیلومتر اعلام کرد و افزود: 318 کیلومتر راه اصلی و فرعی و 860 کیلومتر راه روستایی است.

صادقی شهرستانی گفت: از 860 کیلومتر راه روستایی رشت 395 کیلومتر یعنی 48 درصد آسفالته است .

مدیرکل راه و ترابری گیلان یادآورشد: 21پروژه راه و ترابری به ارزش یک میلیارد و 651 میلیون تومان در دهه فجر در رشت به بهره برداری رسید.

کد مطلب 634132

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