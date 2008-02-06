به گزارش خبرنگار مهر، نمایش‌های جشنواره امسال در تالار وحدت، تئاتر شهر، تالارهای مولوی، سنگلج، محراب و تعدادی از سالن‌های نمایش فرهنگسراها، دانشگاهها، مدارس و محوطه باز پارک‌ها اجرا خواهند شد.



امروز در نخستین روز نمایش‌های "افرا" بهرام بیضایی، "نوک زبان" لوکاس بانگرتر از سوئیس، "مرغابی وحشی" نادر برهانی مرند، "زندگی متناقض‌نمای من" علی معینی از ایران و فرانسه، "یرما" رضا گوران، "سه روایت از مردن" رضا گشتاسب و "هفت‌پیکر" محسن خسروی به ترتیب در تالار وحدت و تالارهای اصلی، چهارسو، سایه، قشقایی، کارگاه نمایش و کافه تریا تئاتر شهر به صحنه می روند.



همچنین نمایش های "سودالایادی" مهدی فرجپور کار مشترک ایران و هند، "از اون بالا" حمیدرضا کمیلی‌خواه، "روز خوب مردن" سینا رستگاری، "به موازات" امین آبان، "و خدایی که در این نزدیکی است" رضا افضلی و "آه کودکم پشت در مانده" مسلم سلیمانیان به ترتیب در تالارهای مولوی، محراب، هنر، مهر حوزه هنری، فارابی و خانه نمایش اداره تئاتر اجرا خواهند شد.



نمایش‌های "راشومون" برنارد میکسکا از سوئیس، "مش مش قلی‌خان" ناصر آویژه، "مبارک مبارک است" محمد لقمانیان، "الکترا / رومئو ژولیت" کیومرث مرادی، "سرشت انسانی" فرزاد حسن میرزایی، "نوش جان کنت دراکولا" جواد پیشگر و "هملت" صدرالدین شجره به ترتیب در سوله پارک لاله، تالار بوستان و گلستان مرکز تولید تئاتر کانون پرورش، سالن استاد سمندریان و صمیمی مفخم پردیس هنرهای زیبا و تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان بر صحنه می‌روند.



نمایش‌های "پنجره‌ای برای دیدن" پژمان کاشفی، "هویت پنهان" حجت‌الله کریمی، "تیر و طفل و تشنگی" افشین ناظری، "کمپانی عروسکی" حامد زحمتکش و مهدی فرشیدی‌سپهر، "غذای نذری" امیر مشهدی‌عباس، "رویای ماه"‌مریم کاظمی، "بازی پسر و گرگ" جواد ذوالفقاری، "گرگ گرگ است" جلال منتظری و صادق میرزایی، "خوب و عزیزی ایران زیبا" حسن دادشکر و "حضرت سلیمان" فریبا رئیسی در فرهنگسراهای خانواده، دانشجو، ابن سینا، بانو، هنر، خاوران، دختران، سلامت، طبیعت و بهمن اجرا می‌شود.



بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر از هفدهم تا بیست و پنجم بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود.

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