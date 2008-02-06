گروه مشورتی مدیریت شهری کرمانشاه انتخاب شدند

مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به خلاء ایجاد شده در خصوص نبود شورای اسلامی شهر کرمانشاه، احساس شد که مدیریت شهری در جامعه باید تحت نظام شورایی اداره گردد، بنابراین استاندار کرمانشاه از 30 نفر از معتمدین، متعهدین، متخصصین و دست اندرکاران مدیریت شهری که درعرصه های مختلف صاحب نظرهستند دعوت کرد تا در جلسه هم اندیشی مدیریت شهری کرمانشاه که شب گذشته برگزارشد، حضور بهم رسانند.

منوچهر پروینی افزود: استاندار کرمانشاه در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت کار و تصمیم گیری شورایی از بین 24 نفر حاضر در این جلسه 16 نفر را به عنوان شورای مشورتی انتخاب کردند.

وی با بیان اینکه استاندار کرمانشاه نگاه و اعتقاد ویژه ای نسبت به بهره مندی از نظرات و فرهنگ مشورتی دارد، افزود: پس از انحلال شورا، استانداربه عنوان قائم مقام شورا انجام وظیفه خواهد نمود لذا با توجه به نگاه ویژه ایشان نسبت به جایگاه مشورت و استفاده از نظرات و پیشنهادات درعرصه های مختلف مدیریت شهری، خواستار ارتباط مستمر مردم با مدیریت شهری هستند تا این ارتباط برای مدت کوتاهی منقطع نشود.

پروینی ادامه داد: این گروه مشورتی که دارای گرایشهای مختلف در زمینه های علمی، فرهنگی، اقتصادی، مدیریت شهری، مهندسی، عمران و .... هستند، ضمن نظارت بر برنامه های مدیریت شهری و ارائه راهکارها جهت تسریع و پیشبرد صحیح برنامه های شهرداری به عنوان پشتوانه ای برای ایجاد همفکری و همکاری مدیریت شهری نیز مطرح خواهند بود.

وی با اشاره به این موضوع که مدت زمان فعالیت این افراد حداکثر شش ماه خواهد بود و احتمال دارد که پس از این مدت تغییر و تحول در لیست اعضاء به وجود آید، اظهار داشت: این افراد ضمن اینکه از کوچکترین امکاناتی استفاده ای نخواهند کرد حق الزحمه ای نیز برای شرکت در جلسات برای آنان منظور نخواهد شد.

پروینی در پایان ابراز امیدواری کرد که این افراد در کمک و همکاری با قائم مقام شورا و شهردار و همچنین در ارائه برنامه های مثبت و کارساز برای ارتقاء سطح عمرانی، فرهنگی، بهداشتی شهر موفق و مثمرثمر باشند.

دکتر هوشنگ ورعی، دکتر بیدمشکی، دکتر قلیوند، مرید محمدی، مهندس کاظمی، عبدا... ویسی، محمد رشیدی، حجت الاسلام و المسلمین فرهاد زاده، سید ابراهیم حائری زاده، مهندس گلشن، علی اشرف جمشیدی، فریدون نوری، سعید مرادی، جواد بی آزار و خانمها حبیبی و سالاری فر16 نفر انتخاب شده به عنوان گروه مشورتی مدیریت شهری کرمانشاه هستند.