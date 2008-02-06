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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۰۶

29 محرم هلال ماه صفر رویت نمی شود

29 محرم هلال ماه صفر رویت نمی شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته نجوم سایت استهلال خراسان رضوی از عدم رویت هلال ماه صفر در 29 محرم خبر داد.

محمد مهدی مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با توجه به اختلاف ارتفاع و اختلاف سمت ماه و خورشید در هنگام غروب خورشید و نیز درصد روشنایی هلال در شامگاه 29 محرم 1429 در این تاریخ امکان مشاهده هلال در پهنه کشور جمهوری اسلامی ایران چه با چشم مسلح و چه با چشم غیر مسلح وجود ندارد.
 
وی افزود: زمان مقارنه ماه و خورشید، ساعت 7 و 15 دقیقه (7:15) پنجشنبه 18 بهمن 1386 است.
 
مطیعی اظهار داشت: با این وجود تمام گروههای استهلال استانهای خراسان 18 بهمن مصادف با 29 محرم در رصدگاهها جهت استهلال حاضر خواهند شد و نتیجه روز 30 محرم بر روی سایت استهلال به آدرس estehlal.ir  قرار خواهد گرفت.
 
 

کد مطلب 634140

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