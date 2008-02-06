29 محرم هلال ماه صفر رویت نمی شود

محمد مهدی مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با توجه به اختلاف ارتفاع و اختلاف سمت ماه و خورشید در هنگام غروب خورشید و نیز درصد روشنایی هلال در شامگاه 29 محرم 1429 در این تاریخ امکان مشاهده هلال در پهنه کشور جمهوری اسلامی ایران چه با چشم مسلح و چه با چشم غیر مسلح وجود ندارد.



وی افزود: زمان مقارنه ماه و خورشید، ساعت 7 و 15 دقیقه (7:15) پنجشنبه 18 بهمن 1386 است.



مطیعی اظهار داشت: با این وجود تمام گروههای استهلال استانهای خراسان 18 بهمن مصادف با 29 محرم در رصدگاهها جهت استهلال حاضر خواهند شد و نتیجه روز 30 محرم بر روی سایت استهلال به آدرس estehlal.ir قرار خواهد گرفت.





