پزشکی قانونی عینک تیزبین دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله دری نجف آبادی امروز در مراسم گرامیداشت دهه فجر در سازمان پزشکی قانونی ، خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی باید الگوی سایر بخش های قوه قضائیه و حتی سایر کشورهای اسلامی باشد.

وی با اشاره به چشم انداز 1404 کشور، افزود: همانگونه که در این چشم انداز، ایران در جایگاه اول توسعه پیشرفت منطقه قرار می گیرد پزشکی قانونی نیز قطعا می تواند بالاترین نمره ها را در این خصوص داشته باشد.

دادستان کل کشور دهه فجر را مشیت الهی دانست و افزود: دهه فجر موجب شد که مسیر کشور ، منطقه و جهان با اخلاق ، ایمان، معنویت و حکمت رقم بخورد.

آیت الله دری نجف آبادی دستاوردهای کشور در عرصه بهداشت و درمان و پزشکی را با 30 سال گذشته قابل مقایسه ندانست و افزود: تعداد تخت های بیمارستانی ، پیشرفت در عرصه داروسازی و تربیت نیروهای متخصص پزشکی کارنامه بسیار درخشانی است که به برکت انقلاب اسلامی ایجاد شده است.

وی همچنین به افزایش طول عمر متوسط مردم اشاره کرد و افزود: میانگین عمر در 30 سال گذشته 53 سال بوده است که هم اکنون عمر متوسط به 73 سال رسیده که افزایش 20 ساله متوسط طول عمر ، ناشی از عملکرد مطلوب پس از انقلاب است.

دادستان کل کشور تاکید کرد: هم اکنون در بسیاری از رشته های پزشکی نظیر مغز ، پیوند کلیه ، قلب و غیره به خودکفایی رسیده ایم و این در حالی بوده است که قبل از انقلاب ما پزشک وارداتی در کشور داشته ایم .

آیت الله دری نجف آبادی بر اهمیت پزشکی قانونی در دستگاه قضایی تاکید کرد و افزود: بسیاری از ابهامات پرونده های قضایی به وسیله تشخیص های درست پزشکی قانونی قابل روشن شدن است و این سازمان با توجه به دگرگونی های صورت گرفته در عصر حاضر می تواند نسبت به حل مسئله های جدید حقوقی ، دینی ، فقهی ، قانونی ، پزشکی و غیره کمک شایان توجه ای بکنند.

وی همچنین خواستار تجهیز پزشکی قانون به امکانات جدید شد و افزود: من بارها در خصوص بودجه سازمان پزشکی قانونی تاکیدات لازم را کرده ام وامیدوارم مجلس و دولت هماهنگی و همراهی لازم را در خصوص بودجه سال آینده پزشکی قانونی انجام دهند.

دادستان کل کشور یاد آور شد: بسیاری از پرونده های قضایی به خاطر تشخیص نادرست بارها رفت و برگشت می خورد و این در حالی است که پزشکی قانونی با تشخیص صحیح خود می تواند به اصلاح امور در این زمینه کمک کند.

وی در پایان تصریح کرد: ما هر چه داریم از برکت امام ، شهدا و انقلاب است که عرصه را برای کار و خدمت ما فراهم کرده اند.