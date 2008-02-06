علی خاکبازان دبیر دومین جشنواره کتابخانه های خانگی در این باره به خبرنگار مهر گفت: به دلیل سرمای امسال و مشکلات رفت و آمد شرکت کنندگان شهرستانی، تصمیم گرفتیم زمان برگزاری جشنواره را از اسفند 86 به اردیبهشت 87 - همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران - تغییر دهیم.

وی افزود: تصور می کنم با این تغییر فرصت مغتنمی برای شرکت کنندگان شهرستانی به وجود می آید تا در کنار جشنواره کتابخانه های خانگی از نمایشگاه بین المللی کتاب هم بازدید کنند.

علی اصغر سیدآبادی، علی خاکبازان، فاطمه زمانی و فرمهر منجزی اعضای شورای سیاستگذاری دومین جشنواره کتابخانه های خانگی را تشکیل می دهند. همچنین فرهاد حسن زاده علاوه بر عضویت در شورای سیاستگذاری، ناظر انجمن بر امور جاری جشنواره در این شورا خواهد بود.

این دومین دوره از جشنواره کتابخانه های خانگی است که با هدف ارتقای کتابخانه های شخصی و جمعی برگزار می شود. در این جشنواره افرادی که به میل و ابتکار شخصی خود و بدون حمایت یا وابستگی به نهاد و ارگانهای دولتی به تجهیز کتابخانه های محل سکونت خویش پرداخته و یا آنها را در اختیار علاقه مندان کتاب گذاشته باشند، مورد تشویق و تقدیر قرار می گیرند.

دومین جشنواره کتابخانه های خانگی به همت انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و با همکاری معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برگزار می شود. نخستین دوره این جشنواره در سال 1381 برگزار شد.