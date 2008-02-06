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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۳۱

یک سال از زندگی خالق هری پاتر فیلم می‌شود

یک سال از زندگی خالق هری پاتر فیلم می‌شود

یک سال از زندگی "جی کی رولینگ" توسط "جیمز رونسای" به فیلم درمی آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، این فیلم همچنین قرار است افکار و تصوراتی را که رولینگ پس از اتمام مجموعه هری پاتر در سر پرورانده به تصویر بکشد.

عنوان این فیلم "یک سال در زندگی رولینگ" است که قصد دارد با ورود به زندگی خصوصی این نویسنده تمام وقایع و رویدادهایی را که به خلق و اتمام هری پاتر مربوط می شود ثبت کند؛ وقایعی که هیچ کس جز نویسنده از آنها اطلاع ندارد.

فیلم از لحظه اتمام جلد هفتم رمان هری پاتر و احساس و اندیشه رولینگ در آن لحظه شروع می شود و سپس به گذشته، کودکی و زمان نویسنده شدن او و نیز نوشتن اولین کتاب هری پاتر می پردازد. فیلم در جایی تمام می شود که رولینگ کتاب جدیدی را آغاز می کند.

جیمز رونسای علاوه بر فیلمسازی دست در کار داستان نویسی نیز دارد.

کد مطلب 634147

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