محل دقیق تماس کهشکان راه شیری و "ابرهای ماژلان" شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک "انگلشت" غول پیکر از گاز هیدروژن که به "جریان ماژلان" معروف است از موقعیت "صلیب جنوبی" آسمان به طرف کهکشان راه شیری در حرکت است.

جریان ماژلان از دو کهکشان کوچک با عنوان "ابرهای ماژلان" ساخته شده است که با کهکشان راه شیری تماس پیدا می کنند.

به تازگی گروهی از دانشمندان دو رادیوتلسکوپ " Tarkes" و Narrabri از تاسیسات ملی تلسکوپهای CSIRO در استرالیا موفق شدند نقطه دقیق تماس این توده گازی را با کهکشان راه شیری تعیین کنند.

در این خصوص این ستاره شناسان اظهار داشتند: "معتقدیم که بازوی اصلی این ساختار ابری که HVC306-2+230 نام دارد، با نیروی گرانش کهکشان راه شیری به طرف این کهکشان کشیده می شود."

بر اساس گزارش ساینس دیلی، موقعیت دقیق این نقطه تماس در فاصله حدود 21 کیلوپارسک از زمین قرار دارد. هر کیلوپارسک برابر با 3.08568025 در 10 به توان 19 متر است.

تاکنون تصور بر این بود که ابرهای ماژلان از مدتها قبل در اطراف کهکشان راه شیری می چرخند، اما اندازه گیریهای اخیر تلسکوپ فضایی هابل نشان می دهد که این ابرها با سرعتی بیشتر از آنچه که تاکنون تصور می شد، به طرف این کهکشان در حرکتند.