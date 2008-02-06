دستگاههای ذیربط امکانات را برای مسافران نوروزی آماده کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری روز چهارشنبه در جلسه ستاد ویژه تسهیلات نوروزی با تاکید بر اینکه همزمان با تدوین برنامه ها، کار تبلیغات نیز باید برای جذب بیشتر مسافران نوروزی صورت گیرد، اظهارداشت: با بکارگیری روش و ابتکاری خاص حرکت به سمت بستر سازی و اطلاع رسانی به عموم مردم ایران جهت آشنایی با ظرفیتها، امکانات و پتانسیلهای استان ضروری است.

وی جذب مسافر و گردشگر را نوعی تخصص ویژه دانست و تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان باید با خلاقیت و ابتکار برنامه های خود را در این راستا تنظیم و تدوین و با هماهنگی با سایر ادارات و دستگاههای اجرایی امکانات پذیرایی و اسکان مسافران در استان را مشخص نماید.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: این سازمان باید با آمادگی کامل، نسبت به انجام و ظایف خود اقدام کند و به منظور معرفی بهتر استان هدایایی را برای تمام مسافران در نظر بگیرد زیرا این کار منجر به اثرات اقتصادی بسیار بالایی برای استان خواهد شد که سود آن به نفع مردم استان است.

وی با بیان اینکه این کار یک ذهنیت خاص برای مسافران استان ایجاد می کند خواستار نظارت دقیق بر روند توزیع آن و برخورد مناسب با خانواده ها هنگام تحویل هدایا شد.

استاندار کرمانشاه افزود: شهرداری کرمانشاه نیزباید با بسترسازی مناسب زمینه را برای ورود به نوروز آمده کند تا مردم احساس کنند که نوروز در حال شروع شدن و بهار در راه است.

وی با تاکید بر اینکه شهرداریها باید با جدیت نسبت به پاکیزگی، نظافت، زیبایی و تزئین شهر اقدام نمایند، خاطر نشان کرد: شهرداریها، باید از اول اسفند ماه فضا را برای خانه تکانی شهرها آماده و نسبت به مشخص نمودن ظرفیتهای مناسب تفریحی و گردشگری در استان اقدام کنند.

استاندار کرمانشاه در پایان از اداراتی که به نوعی با ارائه خدمات و تسهیلات نوروزی به مردم مرتبط هستند، خواست ضمن تشکیل ستاد ویژه نوروزی، تلاش نمایند تا امکانات دستگاههای آنها به شکل مناسب و آبرومندی در اختیار مسافران نوروزی قرار گیرد.