لباس خواب ضد خارش ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، به گفته ابداع کنندگان این محصول جدید، لباس خواب ضد خارش از ماده ای به نام "درماسیلک" ساخته شده که به افراد مبتلا به بیماریهای پوستی نظیر آکنه به هنگام خواب کمک زیادی می کند.

بر اساس گزارش منابع خبری هندی، این لباس خواب که برای یک هتل مجلل در انگلیس ساخته شده است در آزمایشات اولیه نتایج موفقیت آمیزی داشته و استفاده کنندگان از آن ابراز رضایت کامل داشته اند.

این لباس خواب جدید درحالی ارایه شده است که چندی پیش محققان آمریکایی مدعی شدند سرنخی جدید برای آغاز خارش پوست بدن پیدا کرده اند.

بر اساس یافته آنها خارش پوست به سرکوب احساسات ناخوشایندی در مغز بازمی گردد که تاثیر زیادی در به خارش افتادن پوست بدن دارد.