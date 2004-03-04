شانس پيروزي رقيب بوتفليقه در انتخابات رياست جمهوري الجزاير كاهش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، الحيات نوشت: حمايت اتحاديه عمومي كارگران به عنوان بزرگترين سنديكاي موجود در الجزاير از بوتفليقه و حكم قضائي شوراي حكومتي در لغو نتايج كنگره هشتم جبهه آزاديبخش ملي كه بن فليس را دبير كل خود انتخاب كرد، دو ضربه محكمي به بن فليس وارد كرد كه خود را براي رقابت با بوتفليقه در انتخابات رياست جمهوري الجزاير آماده مي كند.

بر اساس حكم قضايي، دارايي ها و فعاليت جبهه آزاديبخش ملي الجزاير به رهبري بن فليس بلوكه شده است.

در اين چارچوب، كميته اجرايي اتحاديه عمومي كارگران الجزاير كه بزرگترين هيات تصميم گيري در بزرگترين تشكيل سنديكايي الجزاير است، حمايتش را از بوتفليقه رئيس جمهور فعلي در انتخابات آتي رياست جمهوري اين كشور اعلام كرد.

اكثريت اعضاي كميته وابسته به تجمع ملي دمكراتيك هستند كه رهبري آن را احمد اويحيي به عهده دارد، وي نيز از رئيس جمهور كنوني حمايت مي كند.

اين در حالي است كه نمايندگان بيش از 24 ايالت الجزايردر اتحاديه عمومي كارگران در بيانيه شنبه گذشته خود مخالفت خود را با تبديل سنديكا به كميته اي براي حمايت از نامزدهاي رياست جمهوري اعلام كرده و خواستار بي طرفي اين تشكل بزرگ كارگري شدند.

تصميم شوراي حكومتي الجزاير در بلوكه كردن دارايي ها و فعاليت جبهه آزاديبخش الجزاير، دو روز پس از مخالفت شوراي قانون اساسي با نامزدي طالب الابراهيمي در انتخابات آينده صورت گرفت.

الابراهيمي رئيس جنبش وفاداري و عدالت الجزاير است كه بدون مجوز فعاليت مي كند، تهديد كرده است اسرارمخالفت با نامزدي اش را فاش خواهد كرد.

