وارثان شهداء مطالبه کنندگان حق آرمانی آنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری صبح چهارشنبه در جمع فرزندان شاهد و ایثارگر مازندران در گلزار شهدای ساری اظهار داشت: هیچ فردی در حراست از انقلاب شایسته تر از یادگاران شاهد و ایثارگر نیستند.

وی افزود: وارثان شهداء در حقیقت مطالبه کنندگان حق آرمانی آنان بوده و با ادامه این حقیقت می تواند پیام رسانان واقعی راه آنان باشند.

حاج علی اکبری تصریح کرد: شهداء و ایثارگران جان و سلامت خود را برای برپایی اسلام و نظام و مردم فدا کرده و فرزندان آنان نیز باید این گونه باشند.

رئیس سازمان ملی جوانان با بیان اینکه خانواده های شهداء چشم و چراغ و نماد حیات طیبه جامعه هستند یادآور شد: ارتباط با شهداء باعث نشاط در جامعه می شود.

به گفته وی، این مهم نشان دهنده تقویت روحیه شهداء و تحولات حاکم بر جامعه است.

علی اکبری خاطر نشان کرد: سیره و آرمان شهداء کمر استکبار را شکست و امروز ما شاهد در به در به دری و ضعف استکبارگران هستیم.

وی در مورد اشتغال فرزندان شاهد اظهار داشت: اگر چه کم لطفی ها و تنگ نظری هایی نسبت به قشر شهید و شهادت در جامعه صورت گرفته است ولی باید با اعمال برنامه ریزی صحیح گام های اساسی برای اشتغال خانواده های شاهد برداشته شود.

رئیس سازمان ملی جوانان سرمایه گذاری در بخش علمی خانواده های شاهد را مهم دانست و تصریح کرد: فرزندان شاهد و ایثارگر باید با تشکیل تعاونی ها و اتاق های فکر مشکلات خود را به اطلاع مسئولین برسانند و مسئولین نیز وظیفه دارند تا اقدام اساسی در رفع مشکل آنان اتخاذ کنند.