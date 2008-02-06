کریم صفایی چهار سال دیگر رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان ماند

به گزارش خبرنگار مهر، این مجمع صبح امروز به ریاست احمد ارشد معاون سازمان تربیت بدنی و با حضور مسئولین هیئت های استانها، نمایندگان نهادهای دولتی و باشگاهها، ورزشکاران ، مربیان، داوران در سالن همایش آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار شد. از بین 45 نفر عضو این مجمع 9 نفر غایب بودند که در نهایت کریم صفایی با کسب 35 رای از 36 رای اخذ شده در سمت ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان ابقاء شد.

این نشست با تغییراتی در کادر اجرایی فدراسیون همراه بود به طوریکه سید مهدی هاشمی(سرپرست فدراسیون تیراندازی) به عنوان ریاست هیئت رئیسه فدراسیون انتخاب شد. سردار گودرزی نیز به عنوان نایب رئیس بخش مردان معرفی شد قبل از این سردار دانشیار مسئولیت این بخش را برعهده داشت.

دکترهاشمی نیز به جای رضا کیارستمی به عنوان دبیر فدراسیون انتخاب و معرفی شد. کیارستمی نیز با نظر شرکت کنندگان در جلسه به عنوان کارشناس خبره برگزیده شد. مهدی صدرالارحام خزانه داری و یحیی دادویی بازرسی فدراسیون را برعهده گرفتند.

در حاشیه مجمع سالانه مسئولین مختلف فدراسیون گزارشی را از برنامه های اجرا شده در سال جاری و چهار سال گذشته فدراسیون ارائه کردند . در پایان این مجمع از سوی فدراسیون تیراندازی با کمان بیش از 740 قبضه کمان نیمه حرفه ای به هیئت های استانها اهداء شد.