مناطق صعب العبور فاقد پزشک هستند/ کمبود پزشک در مراکز روستایی جنوب خراسان و ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صادق رجایی در یک نشست خبری به آمار تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی اشاره کرد و افزود: در سال 74 در مجموع 6 میلیون نفر بیمه شده داشتیم و این تعداد در سال 84 به 9 میلیون نفر رسید اما در حال حاضر مجموعا 38 میلیون نفر تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی هستند.

وی افزایش دسترسی به خدمات ، بهبود و کیفیت خدمات ، ارتقا رضایتمندی بیمه شدگان و موسسات را از جمله برنامه های سازمان عنوان کرد و افزود: تدوین بسته خدمات مورد تعهد بیمه پایه درمانی، تشکیل بانک اطلاعات بیماران خاص در سطح کشور و رفع همپوشانی ها ، صدور کارت هوشمند برای بیماران خاص، پرداخت فرانشیز خدمات مربوط به بیماران خاص ، تجمیع تعهدات بیمه پایه و مکمل بازنشستگان در بخش بستری ، واگذاری هر چه بیشتر امور تصدی گری سازمان در بخش خصوصی را از جمله برنامه ها و فعالیتهای سازمان در سال 86 عنوان کرد.

رجایی در ارتباط با صدور کارت هوشمند برای بیماران خاص گفت: 65 هزار بیمار خاص داریم که در کنار دفترچه بیمه درمانی خود کارت هوشمند را نیز دریافت کرده اند بطویکه فرد بیمار برای دریافت داروهای خاص خود از کارت هوشمند استفاده می کند اما بیماران برای سایر بیماری ها از دفتر چه بیمه باید استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی تصریح کرد: استفاده از کارت هوشمند بیماران خاص فعلا در استان سمنان امکان پذیر است و بنا است به زودی این امر دراستان اصفهان نیز برقرار گردد و در سال آینده برای سراسر کشور اجرا خواهد شد.

وی به قرار داد منعقد شده با سازمان زندانها به منظور استفاده زندانیان از خدمات بستری اشاره کرد و افزود: بر اساس این قرارداد زندانیان سراسر کشور از خدمات بیمه بستری بهره مند خواهند شد.

رجایی در ارتباط با پوشش بیمه ای روستاییان و عشایر کشور گفت: در حال حاضر 21 میلیون و 265 هزار و 528 نفر از روستاییان و عشایر تحت پوشش خدمات درمانی قرار گرفته اند که از این تعداد 18 میلیون و 200 هزار نفر روستایی بوده ، 450 هزار نفر عشایری و 2 میلیون و 615 هزار نفر نیز متعلق به شهرهای زیر 20 هزار نفر هستند.

مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی تاکید کرد: هر روستایی باید بابت دریافت دفترچه فقط 200 تومان بپردازد.

وی به اعتبارات سازمان بیمه خدمات درمانی در سال جاری برای بیمه روستاییان اشاره کرد و افزود: 492 میلیارد تومان اعتبار بیمه روستاییان و عشایر در سال جاری بوده که باید گفت این میزان برای تحت پوشش قرار دادن جمعیت روستا و عشایر جوابگو نیست و حداقل دولت باید برای این قشر نیز سرانه ای همانند کارکنان دولت در نظر بگیرد.

رجایی تصریح کرد: در سال 84 ، هزار 350 پزشک در مراکز بهداشت روستایی مستقر بودند و میانگین حضور آنان بین 1 تا 2 ساعت بود اما در حال حاضر در حدود 5 هزار و 500 پزشک در مراکز بهداشت مستقر هستند و باید گفت میانگین حضورشان در این مراکز به 8 ساعت رسیده است.

مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی به مراکزی که در آنها با کمبود پزشک مواجه هستیم اشاره کرد و گفت: در جنوب استان خراسان و ایلام با کمبود پزشک مواجه هستیم که با جذب لازم در ارتباط با پزشک در این منطقه صورت گیرد.

وی همچنین تصریح کرد: در مناطق صعب العبور در حال حاضر پزشکی مستقر نیست و این از جمله مشکلات حال حاضر است که باید بر طرف گردد. همچنین 10 درصد از روستاییان برای دسترسی مراکز بهداشتی با مشکل مواجه هستند.

رجایی در ارتباط با تلفن گویا سازمان بیمه خدمات درمانی ، برای تعویض دفترچه بیمه اشاره کرد و افزود: بناست به 15 شماره قبلی 15 شماره دیگر اضافه گردد و همچنین سیستم از حالت اپراتور به اتوماتیک تغییر یابد و خدمات لازم در ارتباط با تعویض دفترچه ارائه خواهد شد.

مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی در ارتباط با بدهی دولت به سازمان بیمه خدمات درمانی گفت: دولت هیچ رقمی به سازمان بدهی ندارد.

وی همچنین در خصوص کسری سازمان بیمه خدمات درمانی گفت: ممکن است امسال بین 50 تا 100 میلیارد تومان کسری داشته باشیم که در این جهت از دولت می خواهیم مساعدت لازم را برای جبران این مبلغ کسری داشته باشد .

رجایی اعتبار سازمان بیمه خدمات درمانی در سال جاری را 858 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از این میزان اعتبار تاکنون 67 درصد را دریافت کرده ایم اما بناست تا پایان سال 93 درصد از اعتبارات به سازمان پرداخت شود.

مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی همچنین در خصوص پرداخت بدهی مراکز طرف قرار داد سازمان بیمه خدمات درمانی گفت: بدهی 45 هزار مراکز طرف قرار داد تا پایان شهریور ماه پرداخت شده است. اما در مورد مهر و آبان هنوز برخی مراکز بدهی خود را دریافت نکرده اند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: 978 میلیارد ریال اعتبار کارت بستری شهری در سال 86 بوده و این اعتبار در 87 ، 110 میلیارد تومان خواهد بود.

رجایی در ارتباط با نگهداری بیماران روانی در بیمارستانها گفت: هزینه نگهداری این بیماران را نمی توانیم پرداخت کنیم چراکه اعتبار آن تامین نشده است.

وی تاکید کرد: سازمانهای حمایتی باید در ارتباط با نگهداری بیماران روانی وارد عمل شوند.

وی در خصوص سقف بیمه مکمل بازنشستگان گفت: سقف بیمه مکل در جراحی 3 میلیون تومان ، در جراحی عمومی یک میلیون و 200 هزار تومان و در داروهای شیمی درمانی 3 میلیون تومان است.

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی افزود: اگر روش فعلی را در ارتباط با خدمات درمانی روستایی ادامه دهیم به جایی نمی رسیم بنابراین باید یک نگاه جدید به درمان داشته باشیم و باید اعتبارات را به سمت نگاه سلامت نگر معطوف کنیم.