طرح "خاورميانه بزرگ"، اشغالگري اسراييل را فراموش كرده است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري دولتي كويت، عبدالرحمن العطيه دبير كل شوراي همكاري خليج فارس با اعلام اينكه هرگونه طرح اصلاحي بايد ازدرون كشورهاي منطقه نشات بگيرد، اعلام كرد: آرامش وامنيت درمنطقه بدون عقب نشيني كامل اسراييل از سرزمينهاي اشغالي فلسطين امكان پذيرنيست.

العطيه به خبرنگاران درقاهره گفت: در اصلاحات بايد عادات، هنجارهاي عربي، ميراث فرهنگي، اجتماعي وملي كشورهاي منطقه در نظر گرفته شود.

وي افزود: بايد ازتجربه هاي مثبت ديگران در اين زمينه استفاده كرد به شرط آنكه با منطق عربي، واقعيتهاي تمدني و فرهنگي هماهنگ باشد؛ نبايد طرح هاي خارجي بركشورهاي منطقه ديكته شود.

دبيركل اتحاديه عرب وي درعين حال گفت: نبايد درباره طرح اصلاحات آمريكا به شكل منفي داوري كرد مگرآنكه به شكل كامل از محتواي آن اطلاعي كسب كرده باشند البته كشورهاي عربي با اجراي گفتگو براي تحقق مصالح مشترك موافق است.

وي همچنين اظهار داشت كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس اصلاحات را بيش ازاين آغازكرده اند وعمليات اصلاحات بايد به شكل تدريجي صورت گيرد چراكه در غير اين صورت ممكن است به شكل گيري بحران منجر مي شود.



