ایران 2 درصد از درآمد بازار فناوری نانو را به خود اختصاص می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سعید سرکار پیش از ظهر امروز در سومین همایش نانو فناوری در دانشگاه شیراز افزود: تاکنون کلوپ فناوری نانو تشکیل نشده و کشور باید به گونه ای تلاش کند که با راه اندازی این کلوپ در آینده ای نزدیک ما را نیز به عضویت بپذریند.

وی بیان داشت: در سند چشم انداز 20 ساله کشور بر شکل گیری اقتصاد دانش بنیان تاکید شده و باید در نظر داشت که تحقق این نوع اقتصاد جز در توجه و توسعه فناوری های نوین مانند نانو صورت نمی گیرد.

رئیس کارگروه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نهاد رئیس جمهوری با بیان اینکه برای دستیابی به توسعه در فناوریهای نوین، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تشکیل شده خاطرنشان کرد: این ستاد متشکل از شش وزارتخانه با هدف تولید ثروت و ارتقا زندگی مردم سئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و پاسخگویی در رابطه با توسعه فناوری را بر عهده گرفته است.

سرکار تاکید کرد: برای تحقق اهداف مورد نظرستاد، سند استراتژیک توسعه فناوری نانو در سال 84 در ابعاد آموزش، تربیت نیروی انسانی و بازار تنظیم شده که در راستای آموزش تاکنون در 10 دانشگاه دوره کارشناسی ارشد فناوری نانو و پنج دانشگاه نیز در دوره PHD راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه در بخشهای پژوهشی امر نیز با توجه به محدودیت ثروت کشور اولویت ها به بخشهای مهم تر و مورد نیازتر اختصاص یافته عنوان کرد: انرژی، سلامت، آب و محیط زیست و به کار گیری مواد در صنایع عام از جمله اولویتهای مشخص شده در بخشهای پژوهشی فناوری نانو است.

رئیس کارگروه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نهاد رئیس جمهوری گفت: اگربخواهیم ایران را در حوزه انتشار مقالات پژوهشی نانو در مجلات ISI مورد ارزیابی قرار دهیم باید گفت کشور در این رابطه از مقام 55 دنیا طی سالهای گذشته به مقام 25 در مدت اخیر دست یافته است.

سرکار خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم شود که درحوزه فناوری نانو و تولید علم در منطقه سرآمد باشیم و البته باید گفت که در شرایط کنونی نیز رژیم اشغالگر قدس در این رابطه رتبه 23 را دارد و ما در جایگاه پنجم منطقه قرار داریم.

در ادامه همایش رئیس دانشگاه شیراز نیز گفت: درحال حاضر45 استاد با پژوهشکده نانو فناوری دانشگاه شیراز همکاری دارند.

محمد هادی صادقی اضافه کرد: علاوه بر اساتید همکار، شمار پایان نامه های دانشجویی دانشگاه شیراز که به سمت نانو فناوری جهت گیری شده نیز طی مدت اخیر قابل توجه بوده است.

وی با تاکید براینکه در راستای تولیدات علمی دانشگاه شیراز طی مدت اخیر زیرساختهای خوبی را فراهم کرده ایم، یادآور شد: در این بخش دانشگاه شیراز از مهر ماه سال آینده در رشته کارشناسی ارشد نانو مواد دانشجو می پذیرد و در حال بررسی و مطالعه برای راه اندازی رشته دکترای نانو شیمی نیزهستیم.

رئیس دانشگاه شیراز اعلام کرد: علاوه بر این امور قصد راه اندازی دانشکده فناوری های نوین در دانشگاه شیرازرا نیز داریم و امیدواریم که این حرکتها زمینه ساز توسعه فناوری های نوین در کشور باشد.