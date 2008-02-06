جشنواره بین المللی تئاتر فجر در مرقد مطهر امام راحل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه جشنواره تئاتر فجر امروز با حضور وزیر ارشاد، معاونان و مشاوران وی و هنرمندان داخلی و خارجی حاضر در جشنواره و مدیران و مسئولان رسانه‌های گروهی در مرقد مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد.

محمدحسین صفار هرندی در این مراسم گفت: "روی سخن من با جوانان و امیدهای آینده کشور است. 30 سال پیش وقتی ستاره سرنوشت ملت ما از فروغ افتاده بود، روزگاری که معدود کسانی ما را در جغرافیای عالم شناسایی می‌کردند، روزگاری که به ایران مانند ماده گاوی نگاه می‌شد که فقط از او نفت می‌دوشند، مردی از سلسله وارثان و اولیاء خدا در آسمان بخت ما ظاهر شد و دست به کاری بزرگ زد. او به ما راه را نشان داد و آموخت چگونه ستاره خود را به نور و فروغ درآوریم."

وزیر ارشاد ادامه داد: "دلیل دیده نشدن ما این بود که خود را گم کرده بودیم و باید دست به کشف خود می‌زدیم. وقتی این کار را کردیم اتفاق بزرگ بهمن 57 رقم خورد و چشم‌های جهانیان معطوف ما شد. هنرمندان ما و اهالی فرهنگ و رسانه و اعضاء جامه خدمت پوشیده در وزارت ارشاد این روز و ساعت را انتخاب کردند تا خالصانه‌ترین ارادت خود را به پیشگاه رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تقدیم کنند."

وی اظهار داشت: "امروز گرد هم آمدیم تا به ساحت امام خمینی (ره) عرض ادب کنیم و آموزه‌های وی را در ذهن خود نگه داریم و به همه باورهای خود پیوند بزنیم و با آن بزرگوار برای استمرار این راه خجسته تجدید میثاق کنیم. قول می‌دهیم آموخته‌های خود را از ایشان بی‌دریغ به کار بندیم و از موضع حق عقب‌نشینی نکنیم و اگر سودای عظمت داریم باید قدم در راه شهدا و ایثارگران نهیم. به این دلیل است که سرنوشت ملت ما در این سال‌ها به درخشانی رقم خورده و رمز توفیق ملت ما همین است."

صفار هرندی ادامه داد: "اهالی هنر و دست‌اندرکاران جشنواره تئاتر فجر این مکان و موقعیت مبارک را برای برگزاری مراسم افتتاحیه انتخاب و منشور تئاتر کشور را برای نخستین بار اینجا قرائت کردند تا میعادگاهی برای سلوک صالحانه و عارفانه در مسیر هنر باشد. این تنها اختصاص به تئاتر ندارد و در باقی شاخه‌های هنر نیز می‌تواند این منشور استفاده شود."

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان سخنان خود در افتتاحیه جشنواره تئاتر فجر در مرقد مطهر امام خمینی (ره) اظهار امیدواری کرد به برکت این حرکت نمادین و معنوی، سال آینده سال چیدن میوه‌های شیرین‌تر در حوزه فرهنگ و هنر کشور باشد.

مجید سرسنگی، دبیر بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر، نیز با ابراز خوشحالی از اینکه جشنواره امسال در دهه فجر در جوار مرقد ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) کار خود را آغاز می‌کند، گفت: "امیدوارم با مدد روح ملکوتی امام و شهدا بتوانیم در اداء وظیفه خود در هنر موفق باشیم و جشنواره همانند نامش که فجر است، بتواند در راستای اهداف شکوهمند انقلاب گام بردارد."

در ادامه این مراسم سعید کشن فلاح مدیر هنرهای نمایشی حوزه هنری نخستین منشور تئاتر کشور را قرائت کرد و گفت: "به منظور ایجاد خط مشی هماهنگ و هدف دار در مسیر تئاتر کشور و در راستای تاکید بر وجوه اخلاقی و حرفه‌ای تئاتر منشور تئاتر کشور به پیشنهاد ستاد برگزاری جشنواره فجر و تایید امضاکنندگان آن به عنوان سند فرادستی تئاتر کشور تعیین شده است."

پرده‌خوانی محسن میرزاعلی، نواختن شدن سرود جمهوری اسلامی ایران توسط گروه موسیقی ارتش و حمل پوسترهای 25 دوره پیشین جشنواره تئاتر فجر توسط کودکان خردسال از دیگر برنامه‌های مراسم افتتاحیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در سال 1386 بود.

حجت‌الاسلام دعایی مدیر مسوول روزنامه اطلاعات، پرویز اسماعیلی مدیر عامل خبرگزاری مهر، محمد رضا جمالی مدیر مسوول روزنامه جوان ، کاوه اشتهاردی مدیر مسوول روزنامه ایران، مدیران مسوول روزنامه های الوفاق ،کارگزاران، مردم سالاری و ابتکار ، حسین پارسایی مدیر کل هنرهای نمایشی، حسین مسافر آستانه رئیس انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، حبیب‌الله صادقی مدیر کل تجسمی، فریندخت زاهدی رئیس مرکز تئاتر تجربی دانشکده پردیس هنرهای زیبا، محمدعلی خبری و جمعی دیگر از هنرمندان و مسئولان از جمله حاضرین در این مراسم بودند.

بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 17 تا 26 بهمن با شعار تئاتر برای همه در بیش از 30 سالن تئاتری در سطح تهران برگزار می‌شود.