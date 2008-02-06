ملاقات ترابیان با رئیس کنفدراسیون فوتسال برزیل/ سفر قهرمان جهان به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که علاوه بر بوربا واسکنسلوس، فرناندز رئیس کمیته روابط بین الملل کنفدراسیون فوتسال برزیل نیز حضور داشت، طرفین پیرامون مسائل مختلف از جمله گسترش روابط و همکاری ها به بحث و تبادل نظر پرداختند و عباس ترابیان برای برگزاری یک دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال این کشور در ایران ابراز تمایل کرد.

وی با اشاره به حضور تیم ملی فوتسال کشورمان در برزیل و شرکت در تورنمنت جایزه بزرگ این کشور از مسئولان فوتسال برزیل خواست تا در اولین فرصت به کشورمان سفر کنند.

رئیس کنفدراسیون فوتسال برزیل در پاسخ به دعوت ترابیان از سفر این تیم به لیبی و برگزاری دو بازی دوستانه مقابل تیم ملی این کشور یاد کرد. او با بیان اینکه از فدراسیون فوتبال لیبی برای این سفر مبالغی دریافت شده است، به صورت غیرمسقتیم به ترابیان اشاره کرد که تنها با دریافت رقم مورد نظرشان حاضر به رویارویی با ایران هستند.

ترابیان نیز در پاسخ به اظهارات بوربا واسکنسلوس تاکید به جایگاه فوتسال ایران در آسیا و جهان کرد و به مقایسه شرایط فوتسال ایران و لیبی پرداخت. وی همچنین از علاقه مردم ایران نسبت به فوتسال و تیم ملی برزیل یاد کرد و اینکه بازی با ایران برای قهرمان جهان از نظر فنی به مراتب بهتر از رویایی با تیم چون لیبی خواهد بود.

درنهایت طرفین توافق کردند که تیم های ملی فوتسال برزیل و ایران درکشورمان دیداری دوستانه برگزارکنند. زمان برگزاری این بازی هنوز مشخص نیست. اما اگر پیش از برگزاری مسابقات جام جهانی انجام نشود به پس از این مسابقات موکول خواهد شد.