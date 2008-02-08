20 هزار و 270 نفر در نیشابور برای طرح مسکن 99 ساله ساماندهی شده اند

سید جلال هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: با تشکیل 25 شرکت تعاونی مسکن مهر و 10 تعاونی کارگری و کارمندی، تعداد 20 هزار و 270 نفر متقاضی، ساماندهی شده اند.

وی اظهار داشت: از میان ثبت نام شدگان، تاکنون تعداد سه هزار و 174 نفر از طریق اداره کل تعاون به تعاونی ها معرفی شده اند.

هاشمی خاطرنشان کرد: سهمیه شهرستان نیشابور در سال جاری چهار هزار و 688 واحد است و تاکنون زمین 102 واحد مسکونی از طرف مسکن و شهرسازی به اتحادیه تحویل داده شده و زمین 900 واحد دیگر نیز در آستانه واگذاری است.