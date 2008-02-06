به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی امروز در حاشیه افتتاح واحدهای توسعه کار آفرینی و تعاون دانشگاهی در دانشگاه صنعتی شریف با بیان این مطلب افزود: این دغدغه وجود دارد که بتوانیم مسیر منابع خود را با ایده های خلاق و کار آفرینانه ای که منبعث از دانشگاه است، عجین کنیم تا بتوانیم کشور را به قله های رفیع برسانیم.

وی افزود: موقعیت فکری مربوط به دانشگاه با بستری که وزارت علوم ایجاد کرده، دارای وسعت خوبی است و مدیریت وزارت علوم موجب شده تا بین ایده ها و ظرفیت ها انسجام ایجاد شود.

عباسی خاطرنشان کرد: به منظور اینکه بتوانیم ایده های ملت را با برنامه های دولت در بستر دوگانه ای که در وزارت علوم وجود دارد به کار گیریم باید از ایده پردازی اساتید دانشگاه حداکثر بهره را بگیریم و امیدوار هستیم که مراکز دانشگاهی در کمک رسانی برای یافتن روش های دقیق تر و بهتر و فرصت های بیشتر ما را یاری کنند.

وزیر تعاون در خصوص اجرای سیاست های اصل 44 و ارتباط آن با واحدهای توسعه کار آفرینی و تعاون دانشگاهی نیز گفت: برای اجرای سیاست های اصل 44 و ظرفیت سازی اجتماعی کاربرد این سیاست ها به عنوان موقعیت پر تحول اقتصادی در کشور، از اندیشمندان دانشگاهی استمداد می طلبیم .

عباسی خاطر نشان کرد: وزارت تعاون تلاش می کند که از ظرفیت های علمی در بستر تعاون استفاده شود تا ارتقای فرهنگی جامعه از موقعیت دانشگاه برآورده شود.