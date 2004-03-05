شرافت ورزشي اجازه نمي دهد بفكر تباني با ابومسلم باشيم

احمد صاحبي قائم مقام باشگاه پاس با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : برنامه تيم پاس براي هفته هاي آينده و تا رسيدن به قهرماني ليگ برتر تمرين ، تمرين و تمرين خواهد بود تا با بهترين شرايط در بازي هاي باقي مانده شركت كنيم و به پيروزي هايمان تا رسيدن به هدف تداوم ببخشيم .

وي افزود : رقابت ما و استقلال در كورس قهرماني بسيار فشرده است بطوري كه غفلت هر تيمي قهرماني را به تيم رقيب هديه خواهد كرد و از همين رو تلاش تمام كادر فني و بازيكنان پاس حفظ شرايط آرماني تيم و كسب حداكثر امتيازها از ديدارهاي باقي مانده خواهد بود .

صاحبي ضمن انتقاد از برنامه ريزي فدراسيون فوتبال و ايجاد وقفه هاي مكرر در برنامه مسابقات ليگ برتر، اظهار داشت : اين موضوع ديگر به يك سوژه تكراري تبديل شده و ما هم به اين شرايط عادت كرديم و به نوعي با آن كنار آمده ايم . آنچه مسلم است چنين وقفه هايي بيش از همه به ضرر تيم هايي نظير ماست كه در كورس قهرماني قرار دارند و با اينگونه سكته ها در برگزاري مسابقات، برنامه ريزي و حفظ آمادگي تيم دچار بي نظمي مي شود .

قائم مقام باشگاه پاس با اشاره به ديدار با ابومسلم و ارزيابي شرايط دو تيم ، گفت : ابومسلم تيم جنگنده و با انگيزه اي است كه همواره مقابل ما بازي هاي خوبي را به نمايش گذاشته و ما اگر مي خواهيم از كورس قهرماني فاصله نگيريم بايد مقابل اين تيم هر سه امتياز را كسب كنيم .

وي در پاسخ به شايعاتي كه مبني بر هم خانواده بودن دو تيم پاس و ابومسلم و احتمال تباني در اين ديدار تصريح كرد : اينگونه شايعات همواره در هنگام بازي اين تيم وجود داشته و همواره نيز بعد از بازي محكم و جاندار تيم ابومسلم مقابل پاس بي اساس بودن آن ثابت شده است . به نظر من شرافت و اخلاق ورزشي اجازه نمي دهد دنبال اينگونه مسائل برويم و با چنين رفتارهاي ناجوانمردانه اي بخواهيم دنبال امتياز جمع كردن باشيم .