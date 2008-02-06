تحلیل گران خارجی انقلاب اسلامی را کاملترین انقلابها می دانند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی، صبح چهارشنبه در دیدار مسئولان دفاتر نهادهای نمایندگی رهبر معظم انقلاب، روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی استان در ساری افزود: انقلاب اسلامی ایران قدسی و آسمانی است.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلابها تفاوت داشته و مقتدرترین انقلابهای جهان لقب گرفته است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران برگرفته از بعثت نبی مکرم اسلام و امیرالمومنین(ع) است تصریح کرد: افزایش مراکز دانشگاهی در کشور نشان از استقلال فکری در مراکز آموزش عالی کشور دارد.

طبرسی با بیان اینکه امام خمینی(ره) اهمیت خاصی برای دانشگاه ها قائل بود، یادآور شد: موفقیتهای امروز دانشمندان ایرانی در مدارج علمی مدیون تلاشهای امام راحل است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقایسه آماری رشد علمی و فضایی دانشگاه های کشور قبل و بعد انقلاب بیان داشت: تعداد دانشجویان فعلی کشور سه میلیون و 300 هزار نفر بوده که این تعداد قبل از انقلاب 100 هزار دانشجو بود.

امام جمعه ساری افزود: در حال حاضر 500 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی و 40 هزار دانشجو دوره تکمیلی در کشور وجود دارد.

به گفته وی، تعداد اختراعات در دوران قبل از انقلاب 500 اختراع بوده که این میزان اکنون به شش هزار اختراع رسیده است.

در ادامه روسای دانشگاه های مازندران، جامع پیام نور، علوم و فنون استان و آزاد مازندران هر کدام در سخنان جداگانه ای ضمن ارائه عملکرد دانشگاه های خود خواستار توجه بیشتر حوزه های علمیه با دانشگاه ها شده و خواستار تقویت مهندسی فرهنگی در دانشگاه ها شدند.