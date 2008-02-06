گام بزرگ کشور برای تولید فناوری / ممنوعیت پذیرش دانشجوی فراگیر در دانشگاهها به جز پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی امروز در مراسم افتتاح واحدهای توسعه کار آفرینی و تعاون دانشگاهی در دانشگاه صنعتی شریف با بیان این مطلب افزود: اگر استعدادها به نحوی صحیح هدایت و حمایت مادی و معنوی شوند می توانند در عرصه های مختلف شگفت آفرینی کنند.

وی در خصوص همکاری های وزارت تعاون در ارتباط با اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی گفت: وزارت تعاون امروز دغدغه اشتغالزایی و کار آفرینی دارد و در تمامی سفرهای استانی، یکی از مصوباتی که به آن توجه می شود، پیشنهاد وزارت تعاون در خصوص تخصیص میلیاردها تومان اعتبار برای اشتغالزایی فارغ التحصیلان در قالب تعاونی ها است.

زاهدی خاطرنشان کرد: این روحیه موجود در وزارت تعاون، روحیه بسیار خوبی است و جای تقدیر و تشکر دارد که وزارت تعاون دغدغه فارغ التحصیلان دانشگاهی را دارد.

همچنین وزیر علوم در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: طرح پذیرش دانشجو به صورت فراگیر به جز در مورد دانشگاه پیام نور در مورد سایر دانشگاههای دولتی در مقطع دوره های کارشناسی ارشد و دکتری ممنوع است.

دکتر محمدمهدی زاهدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ممنوعیت طرح پذیرش دانشجو به صورت فراگیر افزود: در دانشگاههای دولتی و دوره های کارشناسی ارشد و دکتری این ممنوعیت را اعمال می کنیم اما در مورد دانشگاه پیام نور چنین موردی اتفاق نمی افتد.

وزیر علوم در خصوص افتتاح واحد کارآفرینی و تعاون در دانشگاه صنعتی شریف گفت: واحدهای توسعه کارآفرینی و تعاون دانشگاهی به خودباوری و کارآفرینی که یکی از نتایج آن خلاقیت های دانشجویان و نوآوری است، کمک می کند و اشتغال زایی را هم برای خود دانشجویان کارآفرین و هم برای دیگران در بردارد.

وی افزود: این موضوع می تواند به پیاده شدن بهتر و راحت تر اصل 44 بیانجامد.

زاهدی از تفاهم نامه با وزارت کار جهت اعطای وام به فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی - کاربردی خبر داد و گفت: وام خوبی برای فارغ التحصیلان در نظر گرفته شده که این حرکت موجب چند برابر شدن متقاضیان ورود به دانشگاه جامع علمی کاربردی شده است.