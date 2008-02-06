دانشگاه کارآفرین مسیر تولید ثروت از دانش را به سرعت طی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید سهراب پور امروز در مراسم افتتاح واحدهای توسعه کار آفرینی و تعاون دانشگاهی در دانشگاه صنعتی شریف افزود: عدم وجود ابزارها و شرایط مناسب جهت بهره گیری صاحبان دانش و دارندگان طرحها و ایده ها از سرمایه گذاری های خطرپذیر و مکانیزمهای تسهیلاتی باعث شده تا این گروه با ریسک های زیادی مواجه شوند و یا توان مقابله با ریسک ها را نداشته باشند.

وی یادآور شد: این موضوع در رابطه با طرحها و ایده هایی که مبتنی بر فناوری های پیشرفته و نوین هستند اهمیت بیشتری پیدا می کند و باعث افزایش ریسک طرحها به خصوص در مرحله آغاز آن می شود.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: ابلاغ این سیاستها شرایط جدیدی را پیش روی اقتصاد کشور نهاده است که اجرای صحیح آن می تواند انقلاب عظیمی در اقتصاد و توسعه همه جانبه کشور ایجاد کند.

وی توجه ویژه به بخش تعاون کشور در سیاستهای ابلاغی اصل 44 را نوید بخش شکوفایی و رونق این بخش مهم از اقتصاد دانست و خاطر نشان کرد: اجرای این سیاستها ظرفیت های جدیدی در همه تشکل ها، تعاونی ها و گروه ها فراهم می سازد به طوری که در اولویت بندی طبقات اجتماعی، برای جوانان و به خصوص دانشجویان راهکارهای مناسبی جهت ایجاد کسب و کار و کار آفرینی ایجاد می شود.

سهراب پور با ابراز امیدواری نسبت به همکاری وزارتخانه های علوم و تعاون در عقد تفاهم نامه مشترک و راه اندازی واحدهای توسعه کار آفرینی و تعاون در دانشگاه ها گفت: مکانیزم ها و تسهیلات لازم جهت استفاده از توان علمی و پژوهشی دانشگاه های کشور و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان فراهم می شود و دانشجویان و فارغ التحصیلان و اساتید با مراجعه به این واحدها ضمن راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان باید در توسعه و تقویت بخش تعاون کشور کوشا باشند.