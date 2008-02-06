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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۵۸

رئیس دانشگاه شریف:

دانشگاه کارآفرین مسیر تولید ثروت از دانش را به سرعت طی می کند

دانشگاه کارآفرین مسیر تولید ثروت از دانش را به سرعت طی می کند

رئیس دانشگاه صنعتی شریف ارکان اصلی توسعه کسب و کار موفق را مورد بررسی قرار داد و گفت: دانشگاهها معادن بسیار غنی از استعدادها هستند که اگر ارکان اصلی توسعه کسب و کار برای آنها فراهم شود مسیر تولید ثروت از دانش طی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید سهراب پور امروز در مراسم افتتاح واحدهای توسعه کار آفرینی و تعاون دانشگاهی در دانشگاه صنعتی شریف افزود: عدم وجود ابزارها و شرایط مناسب جهت بهره گیری صاحبان دانش و دارندگان طرحها و ایده ها از سرمایه گذاری های خطرپذیر و مکانیزمهای تسهیلاتی باعث شده تا این گروه با ریسک های زیادی مواجه شوند و یا توان مقابله با ریسک ها را نداشته باشند.

وی یادآور شد: این موضوع در رابطه با طرحها و ایده هایی که مبتنی بر فناوری های پیشرفته و نوین هستند اهمیت بیشتری پیدا می کند و باعث افزایش ریسک طرحها به خصوص در مرحله آغاز آن می شود.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: ابلاغ این سیاستها شرایط جدیدی را پیش روی اقتصاد کشور نهاده است که اجرای صحیح آن می تواند انقلاب عظیمی در اقتصاد و توسعه همه جانبه کشور ایجاد کند.

وی توجه ویژه به بخش تعاون کشور در سیاستهای ابلاغی اصل 44 را نوید بخش شکوفایی و رونق این بخش مهم از اقتصاد دانست و خاطر نشان کرد: اجرای این سیاستها ظرفیت های جدیدی در همه تشکل ها، تعاونی ها و گروه ها فراهم می سازد به طوری که در اولویت بندی طبقات اجتماعی، برای جوانان و به خصوص دانشجویان راهکارهای مناسبی جهت ایجاد کسب و کار و کار آفرینی ایجاد می شود.

سهراب پور با ابراز امیدواری نسبت به همکاری وزارتخانه های علوم و تعاون در عقد تفاهم نامه مشترک و راه اندازی واحدهای توسعه کار آفرینی و تعاون در دانشگاه ها گفت: مکانیزم ها و تسهیلات لازم جهت استفاده از توان علمی و پژوهشی دانشگاه های کشور و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان فراهم می شود و دانشجویان و فارغ التحصیلان و اساتید با مراجعه به این واحدها ضمن راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان باید در توسعه و تقویت بخش تعاون کشور کوشا باشند.

کد مطلب 634195

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