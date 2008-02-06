ایستگاه های ثابت مبادله زباله های خشک در مشهد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی نجفی، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: این اقدام در راستای خدمات رسانی و مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در جمع آوری پسماندهای خشک انجام شده است.

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد بیان داشت: شهروندان، زباله ها و پسماندهای خشک خود را به این مراکز تحویل و سپس به ازای بهای زباله خشک تحویلی هدایای تشویقی را دریافت یا مشترک این مرکز می شوند.

وی اظها داشت: نحوه اشتراک شهروندان در این مراکز بدین صورت است که با ثبت نام در این دفاتر و پس انداز بهای پسماندهای تحویلی، می توانند در مراجعات بعدی از هدایای موجود در ایستگاه استفاده نمایند.

نجفی ادامه داد: در مشهد تاکنون پنج ایستگاه مبادله زباله های خشک در نقاط مختلف شهر راه اندازی شده و قرار است تا پایان سال جاری، 7 ایستگاه دیگر تاسیس شود، یعنی هر نقطه از مناطق 12 گانه شهرداری شهر مشهد دارای یک ایستگاه شود.

وی اظهار داشت: هزینه راه اندازی هر ایستگاه 100 میلیون ریال بوده و هر مرکز شامل کلبه ای فلزی با فضای پنج در سه متر مربع که مجهز به دستگاه توزین دیجیتالی و سیستم رایانه جهت ثبت مبادلات و اشتراک شهروندان است.

ساعات مراجعه به این ایستگاه ها، 03/7 تا 12 و عصرها 15 تا 18 است و هدایایی از قبیل مواد شوینده، ظروف آشپزخانه و... در ازای تحویل زباله های خشک به شهروندان اهدا می شود.