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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۳۶

ایستگاه های ثابت مبادله زباله های خشک در مشهد راه اندازی شد

ایستگاه های ثابت مبادله زباله های خشک در مشهد راه اندازی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد گفت: برای اولین بار در شرق کشور، ایستگاه های مبادله زباله های خشک در مشهد گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی نجفی، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: این اقدام در راستای خدمات رسانی و مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در جمع آوری پسماندهای خشک انجام شده است.

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد بیان داشت: شهروندان، زباله ها و پسماندهای خشک خود را به این مراکز تحویل و سپس به ازای بهای زباله خشک تحویلی هدایای تشویقی را دریافت یا مشترک این مرکز می شوند.

وی اظها داشت: نحوه اشتراک شهروندان در این مراکز بدین صورت است که با ثبت نام در این دفاتر و پس انداز بهای پسماندهای تحویلی، می توانند در مراجعات بعدی از هدایای موجود در ایستگاه استفاده نمایند.

نجفی ادامه داد: در مشهد تاکنون پنج ایستگاه مبادله زباله های خشک در نقاط مختلف شهر راه اندازی شده و قرار است تا پایان سال جاری، 7 ایستگاه دیگر تاسیس شود، یعنی هر نقطه از مناطق 12 گانه شهرداری شهر مشهد دارای یک ایستگاه شود.

وی اظهار داشت: هزینه راه اندازی هر ایستگاه 100 میلیون ریال بوده و هر مرکز شامل کلبه ای فلزی با فضای پنج در سه متر مربع که مجهز به دستگاه توزین دیجیتالی و سیستم رایانه جهت ثبت مبادلات و اشتراک شهروندان است.

ساعات مراجعه به این ایستگاه ها، 03/7 تا 12 و عصرها 15 تا 18 است و هدایایی از قبیل مواد شوینده، ظروف آشپزخانه و... در ازای تحویل زباله های خشک به شهروندان اهدا می شود.

کد مطلب 634196

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