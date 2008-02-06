همایش ملی مدیریت زنان در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جواد رضوی پور ظهر امروز در نشستی خبری افزود: طی فراخوانهای صورت گرفته در کل کشور حدود 140 مقاله برای همایش ارسال شده که از این تعداد 10مقاله برای طرح در روز همایش انتخاب می شود.

وی از آشنایی زنان با حقوق خود به عنوان یکی از اهداف برگزاری این همایش یاد و اضافه کرد: موضوعات همایش نیز در بحث مدیریت زنان در جامعه و خانواده و آگاهی از حقوق خود خواهد بود.

رئیس دانشگاه آزاد شیراز با اشاره به آمار 250 فقره ای پرونده طلاق توافقی و 400 فقره ای کل طلاقها در شیراز خاطرنشان کرد: با برگزاری اینگونه همایش ها می توان نسبت به آسیب شناسی برخی ازعوامل طلاق اقدام کرده و بنیان خانواده ها را نسبت به برخی ازعوامل شناسایی شده مستحکم تر کرد.

رضوی پور عنوان کرد: برخی از عوامل طلاقها به خاطر موارد بسیار جزیی و ساده است و اگر با تدابیر جدی از وقوع اینگونه طلاقهای غیرموجه جلوگیری نشود در آینده ای نزدیک به طور حتم با آسیب اجتماعی مهم بچه های طلاق برخورد خواهیم کرد.

وی یادآور شد: این همایش و مواردی از این قبیل تلاشی است برای اطلاع زنان از حقوق و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی ازعدم آگاهی است.

رئیس دانشگاه آزاد شیراز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این دانشگاه تاکنون هفت همایش را با موضوعات مختلف برگزار کرده و مقارن 12 اسفند نیز همایش منطقه ای دستاوردهای پژوهشی فنی مهندسی و همایش منطقه ای نفت، پلیمر و پتروشیمی را در 16 اسفند ماه برگزار می کند.

رضوی پور تاکید کرد: دانشگاه آزاد شیراز با 20 هزار دانشجو که 55 درصد جمعیت آن را زنان تشکیل می دهند یکی از دانشگاه های بزرگ و در حد جامع کشور محسوب می شود.