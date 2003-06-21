هيچ تصميمي براي پذيرش پروتكل الحاقي گرفته نشده است

سيد خليل موسوي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر افزود: علي رغم تلاش هاي فراوان و تبليغات وسيع آمريكا ، اين كشور نتوانست به آنچه در بيانيه پاياني شوراي حكام آژانس مدنظرش بود برسد.

وي گفت: تمام تلاش آمريكا اين بود كه بتواند شوراي حكام آژانس را مجبور كند جلسه اي اضافي براي صدور يك بيانيه شديد اللحن عليه جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد ولي موفق به انجام اين كار نشد خوشبختانه موضع اصولي وسياست منطقي كشورمان شوراي حكام را راضي نمود كه ما هيچ گونه قصوري در اين زمينه نداشته ايم ودر واقع بيانيه پاياني شوراي حكام براي ما يك موفقيت بود .

موسوي در مورد ادامه بازرسي ها در آينده تاكيد كرد : بازرسي ها طبق برنامه هاي قبلي صورت خواهد گرفت و اگر در مورد بازرسيها نكته جديدي باشد بايد بر اساس مذاكرات و رضايت دو طرف صورت گيرد.

وي ضمن تشكر از موضع كشورهاي عضو غير متعهد ها در حمايت از كشورمان گفت : ما رسما"توسط نماينده خود در آژانس مراتب تشكر دولت جمهوري اسلامي ايران را به آنان ابلاغ كرده ايم واميدواريم اين انسجام در تمام مسائل مربوط به اعضاي اين جنبش ادامه يابد .