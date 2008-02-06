روزانه 760 راس گاو و گوسفند در همدان کشتار می شود

احمد کریمی مخصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: مصرف سرانه گوشت قرمز در استان همدان 11 و نیم کیلو گرم است.
کریمی مخصوص با بیان اینکه روزانه 670 راس گوسفند و 90 راس گاو در همدان کشتار می شود، اظهار داشت: همدان از داشتن کشتارگاه طیور اختصاصی محروم است.
وی عنوان کرد: مصرف سرانه گوشت مرغ در استان همدان 18 کیلوگرم است و روزانه 70 تن مرغ در همدان کشتار می شود.
مدیرکل دامپزشکی استان همدان مازاد تولید مرغ این استان را 15 تا 18 تن در روز اعلام کرد و یادآور شد: کشتار طیور در شهرستان های نهاوند و ملایر انجام می شود.
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