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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۵۴

روزانه 760 راس گاو و گوسفند در همدان کشتار می شود

روزانه 760 راس گاو و گوسفند در همدان کشتار می شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان همدان گفت: روزانه 760 راس گاو و گوسفند در کشتارگاه های همدان کشتار می شود.

احمد کریمی مخصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: مصرف سرانه گوشت قرمز در استان همدان 11 و نیم کیلو گرم است.

کریمی مخصوص با بیان اینکه روزانه 670 راس گوسفند و 90 راس گاو در همدان کشتار می شود، اظهار داشت: همدان از داشتن کشتارگاه طیور اختصاصی محروم است.

وی عنوان کرد: مصرف سرانه گوشت مرغ در استان همدان 18 کیلوگرم است و روزانه 70 تن مرغ در همدان کشتار می شود.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان مازاد تولید مرغ این استان را 15 تا 18 تن در روز اعلام کرد و یادآور شد: کشتار طیور در شهرستان های نهاوند و ملایر انجام می شود.

کد مطلب 634202

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