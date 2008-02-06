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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۲۰:۳۹

نمایشگاه از عاشورای حسینی تا انقلاب خمینی در آمل گشایش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر نمایشگاه بزرگ از عاشورای حسینی تا انقلاب خمینی عصر چهارشنبه در مدرسه راهنمایی دخترانه داعی الاسلام شیفت یک آمل گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، در این نمایشگاه در پنج غرفه وقایع محرم، انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به تصویر کشیده شد.

در سه غرفه محرم این نمایشگاه صحنه های حرکت امام حسین و خاندان اهل بیت به کربلا، وقایع روز عاشورا و ضریح مطهر امام حسین به طرز با شکوهی شبیه سازی شد.

وی تصریح کرد: در غرفه انقلاب، تصاویر و نماد ورود تاریخی امام راحل از فرودگاه مسیر حرکت امام تا بهشت زهرا و جایگاه سخنرانی و حرم مطهر امام راحل به نمایش گذاشته شد.

در غرفه شهدا آثار شهدای جنگ تحمیلی و یادواره شهدای گمنام به نمایش گذاشته شد.

این نمایشگاه به منظور یادآوری و تجلی وقایع عاشورا و انتقال ارزشهای انقلاب و الگوگیری دانش آموزان برپا شد.

این نمایشگاه به مدت 10 روز برای بازدید برپا است.

کد مطلب 634203

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