نمایشگاه از عاشورای حسینی تا انقلاب خمینی در آمل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، در این نمایشگاه در پنج غرفه وقایع محرم، انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به تصویر کشیده شد.

در سه غرفه محرم این نمایشگاه صحنه های حرکت امام حسین و خاندان اهل بیت به کربلا، وقایع روز عاشورا و ضریح مطهر امام حسین به طرز با شکوهی شبیه سازی شد.

وی تصریح کرد: در غرفه انقلاب، تصاویر و نماد ورود تاریخی امام راحل از فرودگاه مسیر حرکت امام تا بهشت زهرا و جایگاه سخنرانی و حرم مطهر امام راحل به نمایش گذاشته شد.

در غرفه شهدا آثار شهدای جنگ تحمیلی و یادواره شهدای گمنام به نمایش گذاشته شد.

این نمایشگاه به منظور یادآوری و تجلی وقایع عاشورا و انتقال ارزشهای انقلاب و الگوگیری دانش آموزان برپا شد.

این نمایشگاه به مدت 10 روز برای بازدید برپا است.

