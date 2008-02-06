نرخ بیکاری در آذربایجان غربی به 6/7 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: نرخ بیکاری آذربایجان غربی در اول برنامه چهارم توسعه ‪ ۱۱/۳‬درصد بوده و پیش‌بینی شده این رقم در پایان برنامه چهارم به ‪ ۸/۳‬درصد برسد.

وی با بیان اینکه استان با شتاب مناسب و با حجم سرمایه‌گذاری بالا در حال صنعتی شدن است، تصریح کرد: انعقاد قراردادهای ساخت پتروشیمی و احداث زیرساختهای مورد نیاز توسعه استان از نمودهای شتاب صنعتی شدن در آذربایجان غربی است.

وی بر ضرورت نظارت بیشتر بر عملکرد بنگاههای اقتصادی کوچک و زودبازده تاکید و خاطرنشان کرد: این کارگروه وظیفه دارد پس از بهره‌برداری از طرح‌های اقتصادی زودبازده، بر کار آنها در طول سال نظارت کند و مدیران بنگاهها نیز عملکرد خود را به کارگروه ارائه کنند.

قربانی همچنین در ادامه عملکرد بانک های عامل در بخش اختصاص اعتبارات طرح های بنگاههای اقتصادی زودبازده در استان را مورد مناسب ارزیابی از آنها خواست تا قبل از پایان سال به تمام تعهدات خود در قبال کار گروه اشتغال عمل کنند و طرح‌های مصوب را به مرحله عقد قرارداد برسانند.

وی در ادامه همچنین با اشاره به اینکه در آذربایجان غربی طی سال جاری به طور متوسط هر هفته پنح طرح عمرانی، تولیدی وصنعتی به بهره برداری می رسد، بیان داشت: در سایه تلاش و استقرار دولت نهم چهره محرومیت در تمامی مناطق این استان در حال زوده شدن است و نمود بارز آن نبودن جای خالی برای ایجاد واحد در شهرک صنعتی شهرستان سردشت از نقاط دور افتاده استان است.