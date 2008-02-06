سفر رئیس جمهور به عراق گامی موثر در ارتقای روابط دو کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: ایران و عراق دو کشور همسایه هستند که مشکلات خاص خود را دارند علیرغم اینکه منافع زیادی نیز در کنار یکدیگر دارند.

وی ناکام ماندن تلاش های آمریکا برای دور کردن کشورهای منطقه از ایران به ویژه پس از سفر بوش به خاورمیانه را مورد تاکید قرار داد و افزود: سفر مقامات ایرانی به کشورهای منطقه آنهم در سطوح بالایی مانند رئیس جمهور ، باعث می شود ارتباط خوبی میان کشورها برقرار شود.

مصطفوی با اشاره به همکاری کمیسیون های مشترک دو کشور، گفت: کمیسیون های مشترک امروز روش های مناسبی برای حل و فصل مشکلات مطرح کرده اند که امیدواریم طبق قرارداد 1975 و حسن نیتی که طرفین از خود نشان می دهند، این مشکلات از بین برود و شاهد ارتباط مناسب و رو به گسترش میان جمهوری اسلامی و عراق در آینده ای نزدیک باشیم.

قائم مقام سابق وزیر امور خارجه سپس به ارسال راکت کاوشی ساخت متخصصان ایرانی به فضا اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی با ارسال راکت کاوشی به فضا ، امید مسلمانان جهان برای رسیدن به قله های سعادت و پیشرفت را چند برابر کرده که این امر برای ایران افتخار بزرگی به شمار می‌آید.

مصطفوی با بیان اینکه این گونه موفقیت های علمی و فنی وسازنده، شتاب خوبی گرفته است، افزود: ارسال راکت کاوشی به فضا باعث شده روحیه جوانان و صنعتگران ما چند برابر شود ، امروز جوانان ما تصمیم گرفته اند حرکتی فراتر از مرزها انجام دهند و در جهان تاثیر گذار باشند .