نداشتن مهارت مهمترین عامل بیکاری جوانان در همدان است

کریم مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: اگر بیکاران مهارتهای لازم را فرا بگیرند و از تسهیلات اشتغالزایی استان استفاده کنند، مشکل بیکاری در همدان به طور کامل رفع می شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرخ بیکاری در استان همدان 7/1 درصد کاهش یافته است.

مطهری با بیان اینکه در دو سال اخیر، یک میلیارد و 450 میلیون تومان در استان همدان به کارآموزان و کارآفرینان اختصاص یافته است، افزود: تاکنون 77 طرح اشتغالزا اعتبار لازم را برای راه اندازی دریافت کرده اند.

وی عنوان کرد: موازی کاری سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنایع و معادن با اداره کل فنی و حرفه ای استان همدان در ارائه طرحهای اشتغالزا و معرفی آنها به بانک مشکلاتی ایجاد کرده است.