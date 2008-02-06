تحریم ایران دیگر معنا ندارد / افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، داوود دانش جعفری امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد آخرین آمار سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در کشور گفت: بر اساس آمار مربوط به موافقتنامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ، 10.76 میلیارد دلار از ابتدای سالجاری تاکنون مجوز سرمایه گذاری خارجی 10.76 میلیارد دلار در کشور صادر شده است.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی ، این رقم در مقایسه با عملکرد سال گذشته در این زمینه که حدود 27/10 میلیارد دلار بود، افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: این ارقام بدون احتساب رقم سرمایه گذاری در بخش نفت است . دانش جعفری در مورد تحریم بانکهای کشور اظهار داشت: ممکن است نوساناتی در مبادلات تجاری ایران و سایر کشورها ایجاد شود، اما باید توجه داشت که این روند رو به رشد است.

وی با اشاره به میزان واردات سال گذشته که حدود 41 میلیارد دلار بوده است، تصریح کرد: میزان افزایش واردات کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته 7 درصد برآورده شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه عمده این واردات از کشورهایی نظیر چین صورت می گیرد ، خاطرنشان کرد: این کشور بزرگترین شریک تجای ایران است و روابط تجاری ما با این کشور بالا است و نظر یک بانک مد نظر نیست و حتی این بانک بعدا نظر خود را تغییرداد.

وی در مورد آخرین وضعیت توزیع سهام عدالت در کشور گفت: مشمولین دریافت این نوع سهام سه گروه را شامل می شدند.

وی گروه دوم مشمول دریافت سهام عدالت را روستائیان دانست وتصریح کرد: این افراد شناسایی شدند، البته بخشی از افراد این گروه در گروه اول نیز قرار داشتند و اضافه بر آن نیز حدود 6 میلیون نفر نیز شناسایی شدند.

دانش جعفری از اجرایی شدن واگذاری سهام عدالت گروه دوم از چند ماه قبل خبر داد و تصریح کرد: گروه سوم نیز شامل کارمندان دولت، لشکری و کشوری و بازنشستگان هستند که آغاز واگذاری سهام به این گروه نیز تا چند روز آینده اعلام می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا تجار و بانکهای کشور با قطعنامه 1+ 5 دچار مشکل شوند ، گفت: تصور نمی کنم جهت قطعنامه تحریم تعداد بیشتری از بانکهای ایران باشد و آنچه به ما اعلام شد، پیگیری نظارتهاست.

دانش جعفری خاطرنشان کرد: در بحث تحریم توجه به این نکته مهم است که وضعیت مبادلات تجاری ایران به شکلی متصل به وضعیت اقتصاد جهان است.

وی افزود: امروز یکی از فشارهای غرب و کشورهای عضو اوپک عرضه بیشتر نفت است که دلیل این سیاست توسط این کشورها این است که اگر عرضه نفت در دنیا کاهش یابد ، باعث افزایش قیمت می شود.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی اگر این کشورها به ایران فشار وارد کنند که نتواند درآمدهای خود را خرج کند، به این معنا است که ایران صادرات نفت خود را کاهش دهد.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی ، پیام کلی دریافتی ما از دنیا و آمریکایی ها این است که آنها علاقمند به کاهش حجم مبادلات تجاری ایران نیستند ، بلکه آنها در پی افزایش هزینه های ایران هستند تا از این طریق ، ایران تسلیم شود.

وی با تاکید بر اینکه افزایش هزینه ایران از محل افزایش درآمدهای نفتی ایران به صورت طبیعی تنظیم می شود، تصریح کرد: با توجه به این موارد آنها سیاستهای اشتباهی را دنبال می کنند، زیرا روند تجارت ایران رو به رشد و صادرات غیر نفتی با افزایش مواجه است و این نشان می دهد که تحریم بی معنا بوده است.