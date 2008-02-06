فاصله گرفتن از ادبیات گاوچرانی جرج بوش عامل محبوبیت کاندیداها در آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حاج علی اکبری در دیدار صمیمانه با دبیران سمن های مازندران، عرصه علم را یکی از بهترین عرصه ها برای فعالیت سمن های جوانان دانست و بر لزوم تقویت مبانی اخلاقی این مجموعه ها به منظور جلب اعتماد خانواده ها تاکید کرد.

معاون رئیس جمهوری در این دیدار تصریح کرد: در حال حاضر میدان اصلی برای جوانان میدان علم است و رهبر فرزانه انقلاب از سالها قبل با چنین تشخیصی به حمایت و پشتیبانی از این عرصه پرداخته اند و حتی در برخی رشته های علمی ، رهبر عزیزمان دانشمندان دست اندر کار را از نزدیک می شناسند و برنامه ها را به صورت مستقیم دنبال می کنند.

رئیس سازمان ملی جوانان شکر نعمت انقلاب برای جوانان را در به میدان آمدن و خدمت به کشور و مطالبه سهم از آرمان ها دانست و افزود: در مسیر پیوستن ایران عزیز به جمع 11 کشور صاحب فناوری پرتاب ماهواره به فضا جوانان پر تلاش ایفای نقش کرده و افتخار آفریدند.

حاج علی اکبری با اشاره به حسادت، سردرگرمی و استیصال استبکار جهانی از پیروزی خیره کننده و تازه ملت ایران در پیوستن به باشگاه فضایی گفت: چشمانی که نمی توانند عزت ، آبادانی و سربلندی ایران را ببینند، کورباد ! و اکنون زمان آن فرا رسیده است که به تعبیر شهید بهشتی ، آمریکا از عصبانیت بمیرد.

معاون رئیس جمهور با تحلیل فضای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فاصله گرفتن کاندیداها از ادبیات گاوچرانی جرج بوش و ادعای حل و فصل مشکلات میان ایران و آمریکا بدون پیش شرط را از جمله حربه های جدید جلب افکار عمومی مردم آمریکا ذکر کرد.

در این نشست صمیمانه دبیران سمن های استان مازندران به طرح دیدگاه ها ودغدغه های خود پرداختند و گزارشی از رشد کمی و کیفی سمن های جوانان در استان ارائه شد.