  1. سیاست
  2. سایر
۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۴۷

حسینی در گفتگو با مهر:

تردید لاریجانی درباره کاندیداتوری از قم یا تهران

تردید لاریجانی درباره کاندیداتوری از قم یا تهران

مسئول کمیته دانشگاهیان جبهه متحد اصولگرایان گفت: لاریجانی هنوز تصمیم قطعی خود را جهت نامزدی در انتخابات مجلس هشتم از حوزه انتخابیه قم یا تهران اتخاذ نکرده است.

دکتر سید محمد حسینی مسئول کمیته دانشگاهیان جبهه متحد اصولگرایان با بیان این مطلب، اظهارداشت: تا جایی که بنده اطلاع دارم آقای لاریجانی تا روز گذشته نسبت به حضور از حوزه انتخابیه قم یا تهران در انتخابات مجلس هشتم تردید داشت و تصمیم قطعی در این باره نگرفته بود.

وی افزود: چون آقای لاریجانی احترام خاصی برای علماء قائل است و با توجه به اینکه جامعه مدرسین و شخص آیت الله یزدی از  وی جهت حضور در انتخابات آتی از حوزه انتخابیه قم دعوت کرده است، احتمالا در نهایت لاریجانی از حوزه انتخابیه قم در انتخابات آتی حضور یابد.

 قائم مقام جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس تصریح کرد: در هر صورت آقای لاریجانی اگر از حوزه انتخابیه تهران هم در انتخابات مجلس هشتم حضور یابد در نهایت به دلیل جایگاه والایی که نزد مردم دارد، جزء سه نفر اول راه یافته به مجلس آینده خواهد بود.

کد مطلب 634216

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها