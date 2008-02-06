تردید لاریجانی درباره کاندیداتوری از قم یا تهران

دکتر سید محمد حسینی مسئول کمیته دانشگاهیان جبهه متحد اصولگرایان با بیان این مطلب، اظهارداشت: تا جایی که بنده اطلاع دارم آقای لاریجانی تا روز گذشته نسبت به حضور از حوزه انتخابیه قم یا تهران در انتخابات مجلس هشتم تردید داشت و تصمیم قطعی در این باره نگرفته بود.

وی افزود: چون آقای لاریجانی احترام خاصی برای علماء قائل است و با توجه به اینکه جامعه مدرسین و شخص آیت الله یزدی از وی جهت حضور در انتخابات آتی از حوزه انتخابیه قم دعوت کرده است، احتمالا در نهایت لاریجانی از حوزه انتخابیه قم در انتخابات آتی حضور یابد.

قائم مقام جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس تصریح کرد: در هر صورت آقای لاریجانی اگر از حوزه انتخابیه تهران هم در انتخابات مجلس هشتم حضور یابد در نهایت به دلیل جایگاه والایی که نزد مردم دارد، جزء سه نفر اول راه یافته به مجلس آینده خواهد بود.